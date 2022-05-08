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Андрій Мельник - український дипломат, посол України в Німеччині.
Андрій Мельник є послом України в Німеччині з 2014 року. Раніше Андрій Мельник працював генеральним консулом України в Гамбурзі.
8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Влада Німеччини готується до можливих провокацій 8 та 9 травня. У Берліні разом із проросійською символікою обмежили використання на заходах прапорів України. Посол України Андрій Мельник назвав це рішення "катастрофою".
Німеччина виділяє понад мільярд євро Україні на купівлю зброї. Однак у Києві розчаровані тим, що не можуть отримати тяжких озброєнь із ФРН. У Бундесвері пояснили, що бронетехніка необхідна самим німцям. Шольц під ударом - суперечка довкола цього загрожує розколом в уряді ФРН.