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Андрій Мельник

Андрій Мельник - український дипломат, посол України в Німеччині.

Андрій Мельник є послом України в Німеччині з 2014 року. Раніше Андрій Мельник працював генеральним консулом України в Гамбурзі.

Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея)

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея) 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Посол України поклав вінок до меморіалу радянських воїнів у Берліні

Посол України поклав вінок до меморіалу радянських воїнів у Берліні 08.05.2022

Біля пам'ятника радянським воїнам у Берліні зібралися проросійські та проукраїнські мешканці міста. Поліція просить прибрати прапори.
Посол України закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні 8-9 травня

Посол України закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні 8-9 травня 07.05.2022

Влада Німеччини готується до можливих провокацій 8 та 9 травня. У Берліні разом із проросійською символікою обмежили використання на заходах прапорів України. Посол України Андрій Мельник назвав це рішення "катастрофою".
Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва - ЗМІ

Володимир Зеленський запросив Штайнмаєра та Шольца до Києва - ЗМІ 05.05.2022

Президент України провів телефонну розмову з лідером Німеччини та владнав попередню суперечку щодо візиту в Київ. Обидва Офіси президентів охарактеризували розмову як дружню.

Німецька преса: Називаючи канцлера ковбасою, Мельник нікому не допомагає

Німецька преса: Називаючи канцлера "ковбасою", Мельник нікому не допомагає 04.05.2022

Недипломатичні слова українського посла в Німеччині Андрія Мельника на адреcу канцлера ФРН Олафа Шольца активно коментує німецька преса. Підбірка від DW.
Посол Мельник, канцлер Шольц і ображена ковбаса

Посол Мельник, канцлер Шольц і "ображена ковбаса" 04.05.2022

Образливі слова посла України в Берліні Мельника на адресу канцлера Шольца викликали дискусію в Німеччині. Тим часом Шольц втрачає популярність серед німців. Натомість рейтинг віцеканцлера Габека зростає.
Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца ображеною ковбасою

Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца "ображеною ковбасою" 03.05.2022

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що канцлеру ФРН Олафу Шольцу не варто ображатися і додав, що президент України Володимир Зеленський буде радий зустрітися з ним у Києві.
Посол України закликав не приймати судна з вантажами з РФ у німецьких портах

Посол України закликав не приймати судна з вантажами з РФ у німецьких портах 03.05.2022

Андрій Мельник закликав не розвантажувати в порту Ростока танкер із нафтопродуктами, який прийшов із російського Приморська. У порту кажуть, що чинні закони не дозволяють відмовити судну у розвантаженні.
Гроші замість зброї? Чому Німеччина не дає Україні бронетехніку (21.04.2022)

Гроші замість зброї? Чому Німеччина не дає Україні бронетехніку (21.04.2022) 21.04.2022

Німеччина виділяє понад мільярд євро Україні на купівлю зброї. Однак у Києві розчаровані тим, що не можуть отримати тяжких озброєнь із ФРН. У Бундесвері пояснили, що бронетехніка необхідна самим німцям. Шольц під ударом - суперечка довкола цього загрожує розколом в уряді ФРН.
Посол Мельник розкритикував канцлера ФРН Шольца: Велике розчарування

Посол Мельник розкритикував канцлера ФРН Шольца: "Велике розчарування" 20.04.2022

Посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю агенції dpa заявив, що у питанні поставок озброєння ФРН "не грає з відкритими картами", а натомість "ходить коло та навколо".
Уряд України не поінформований про рішення Берліна щодо зброї - посол

Уряд України не поінформований про рішення Берліна щодо зброї - посол 16.04.2022

Посол України у ФРН Андрій Мельник нарікає на дефіцит інформації у Києва щодо рішення Берліна розширити військову допомогу.
Шольц спантеличений відмовою Києва прийняти президента ФРН

Шольц спантеличений відмовою Києва прийняти президента ФРН 13.04.2022

У коментарі радіо RBB 24, канцлер Німеччини зазначив, що він спантеличений небажаннями української сторони прийняти Штайнмаєра. Водночас сам Шольц в Україну поки не збирається.

До Києва замість президента Німеччини запросили канцлера

До Києва замість президента Німеччини запросили канцлера 13.04.2022

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що головною темою візиту Олафа Шольца до Києва має стати постачання важкого озброєння для відбиття російської агресії.
Київ закликав заборонити символіку РФ на акціях у Німеччині

Київ закликав заборонити символіку РФ на акціях у Німеччині 10.04.2022

Демонстрація російської символіки на акціях у ФРН не має нічого спільного зі свободою думки, а є "уславленням варварської агресії" у самому центрі Європи, переконаний посол України у ФРН Андрій Мельник.
Посол Андрій Мельник - недипломатичний дипломат у Берліні

Посол Андрій Мельник - недипломатичний дипломат у Берліні 08.04.2022

Цей дипломат є недипломатично відвертим. Андрій Мельник, український посол у Берліні, своїми заявами, вірогідно, навіть змінює німецьку політику. Президент ФРН змушений виправдовуватися.

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