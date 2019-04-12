Андрій Гордєєв – український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Гордєєв".

З 2016 до квітня 2019 року Андрій Гордєєв очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Перед тим, як очолити Херсонську ОДА Андрій Гордєєв упродовж двох років був депутатом Верховної Ради України, входив до складу фракції "Блок Петра Порошенка".