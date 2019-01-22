Андрій Артеменко - український політик та підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Артеменко".

Андрій Артеменко був народним депутатом Верховної Ради восьмого скликання. До парламенту він пройшов за списком фракції Радикальної партії Олега Ляшка. 2017 року Андрій Артменко опинився в центрі скандалу навколо плану нормалізації відносин між Україною і Росією, що його, як повідомило тоді видання The New York Times, Артеменко передав раднику президента США Майклу Флінну. У квітні 2017 року Петро Порошенко позбавив Артеменка українського громадянства після того, як той визнав, що має ще громадянство Канади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.