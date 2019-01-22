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Андрій Артеменко

Андрій Артеменко - український політик та підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Артеменко".

Андрій Артеменко був народним депутатом Верховної Ради восьмого скликання. До парламенту він пройшов за списком фракції Радикальної партії Олега Ляшка. 2017 року Андрій Артменко опинився в центрі скандалу навколо плану нормалізації відносин між Україною і Росією, що його, як повідомило тоді видання The New York Times, Артеменко передав раднику президента США Майклу Флінну. У квітні 2017 року Петро Порошенко позбавив Артеменка українського громадянства після того, як той визнав, що має ще громадянство Канади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Двоє поранених українських моряків у РФ одужують - омбудсменка Москви

Двоє поранених українських моряків у РФ одужують - омбудсменка Москви 22.01.2019

Українські моряки Андрій Артеменко та Андрій Ейдер завершують реабілітацію й незабаром їх можуть перевести до СІЗО "Лефортово". Про це заявила уповноважена з прав людини в Москві.
Депутат Артеменко втратив українське громадянство, підтвердила міграційна служба

Депутат Артеменко втратив українське громадянство, підтвердила міграційна служба 05.05.2017

Державна міграційна служба України підтвердила інформацію про рішення президента Петра Порошенка щодо припинення українського громадянства депутата Верховної Ради Андрія Артеменка.
Чому український депутат може дозволити собі іноземний паспорт

Чому український депутат може дозволити собі іноземний паспорт 01.03.2017

Україна не визнає іноземні паспорти своїх громадян. Але жодних дієвих механізмів, аби вплинути на ситуацію, зараз немає, кажуть експерти.
Крим в оренду: дурість чи альтернатива Мінську?

Крим в оренду: дурість чи альтернатива "Мінську"? 20.02.2017

Запропонований парламентарем-"радикалом" Артеменком план налагодження відносин з РФ, який передбачає здачу Криму в оренду, викликав резонанс в Україні. DW з'ясувала, наскільки серйозно слід сприймати такі пропозиції.
У Кремлі відхрещуються від плану Артеменка

У Кремлі відхрещуються від "плану Артеменка" 20.02.2017

У Кремлі заявили, що не були знайомі з планом мирного врегулювання, переданим українським нардепом Андрієм Артеменком адміністрації Дональда Трампа. Так само в Москві не бачать підстав для "оренди" Криму.
Ляшко вимагає від Артеменка відмови від мандата через його пропозиції для Трампа

Ляшко вимагає від Артеменка відмови від мандата через його пропозиції для Трампа 20.02.2017

Лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від народного депутата цієї фракції Андрія Артеменка скласти депутатські повноваження через запропонований план врегулювання конфлікту на Донбасі.
The New York Times: В адміністрацію Трампа передали план врегулювання конфлікту в Україні

The New York Times: В адміністрацію Трампа передали план врегулювання конфлікту в Україні 20.02.2017

Наданий екс-раднику Трампа з питань безпеки Флінну план мирного врегулювання в Україні передбачав виведення російських військ з Донбасу в обмін на референдум про оренду Криму Росією, повідомляє The New York Times.