Андрей Нестасе - молдавський політик та громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрей Нестасе".

Андрей Нестасе є засновником проєвропейської політичної партії "Платформа "Гідність і правда". У 2018 році взяв участь у дострокових виборах мера Кишинева й виграв їх. Однак голосування було визнано недійсним. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.