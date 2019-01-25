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Андрей Нестасе

Андрей Нестасе - молдавський політик та громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрей Нестасе".

Андрей Нестасе є засновником проєвропейської політичної партії "Платформа "Гідність і правда". У 2018 році взяв участь у дострокових виборах мера Кишинева й виграв їх. Однак голосування було визнано недійсним. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Хто прагне потрапити до парламенту Молдови й до чого тут референдум

Хто прагне потрапити до парламенту Молдови й до чого тут референдум 25.01.2019

З чим пов'язана ідея провести в день парламентських виборів референдум і як це рішення може вплинути на рейтинг учасників передвиборних перегонів - у матеріалі DW.
Протести в Молдові: у центрі Кишинева встановили наметове містечко

Протести в Молдові: у центрі Кишинева встановили наметове містечко 26.08.2018

Протестувальники висунули низку вимог, серед яких, зокрема, відставка уряду і притягнення до відповідальності винних у викраденні мільярда доларів США з банківської системи країни.
У Кишиневі десятки тисяч людей вимагали визнати вибори мера міста

У Кишиневі десятки тисяч людей вимагали визнати вибори мера міста 01.07.2018

Прихильники проєвропейського політика Андрея Нестасе вимагали визнати його перемогу на виборах мера Кишинева. Лідери протесту закликали людей не допустити встановлення диктатури.

У Молдові визнали недійсними результати виборів мера Кишинева

У Молдові визнали недійсними результати виборів мера Кишинева 20.06.2018

У Молдові суд вирішив, що вибори мера Кишинева пройшли з порушеннями і визнав їх результати недійсними. Андрей Нестасе, який переміг на виборах, обіцяє опротестувати це рішення.
На виборах мера Кишинева переміг проєвропейський кандидат

На виборах мера Кишинева переміг проєвропейський кандидат 04.06.2018

Лідер проєвропейської партії Андрей Нестасе набрав у другому турі виборів мера Кишинева 52,6 відсотка голосів. Він має намір виграти парламентські вибори в листопаді, поваливши тандем Плахотнюка-Додона.