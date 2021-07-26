Андерс Брейвік

Андреас Брейвік - правий екстреміст з Норвегії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андреас Брейвік".

Правий екстреміст Андреас Брейвік 22 липня 2011 року вбив 77 осіб в Осло та на острові Утоя. Зараз Брейвік відбуває найдовший в Норвегії термін покарання - 21 рік, який може бути подовжено, якщо злочинця вважатимуть небезпечним. Тим часом Брейвік змінив своє ім'я на Фьотольф Хансен. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.