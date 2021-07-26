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Андерс Брейвік

Андреас Брейвік - правий екстреміст з Норвегії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андреас Брейвік".

Правий екстреміст Андреас Брейвік 22 липня 2011 року вбив 77 осіб в Осло та на острові Утоя. Зараз Брейвік відбуває найдовший в Норвегії термін покарання - 21 рік, який може бути подовжено, якщо злочинця вважатимуть небезпечним. Тим часом Брейвік змінив своє ім'я на Фьотольф Хансен. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Навіщо Віктору Орбану китайці й університет? "Європа у фокусі" (26.07.2021) 26.07.2021

Німеччина: життя після повені століття. Угорщина: суперечка через китайський університет. Норвегія: десять років після стрілянини на Утої. Італія: молодь повертається на Сицилію. Росія: безславний кінець радянського довгобуду.

ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка на нелюдські умови ув'язнення

ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка на "нелюдські" умови ув'язнення 21.06.2018

Європейський суд з прав людини відхилив скаргу на негуманні умови життя в одиночній камері екстреміста Андерса Брейвіка, який засуджений за масове вбивство в Норвегії у 2011 році.
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Мюнхенський стрілець надихався Гітлером і Брейвіком

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Мюнхенський стрілець надихався Гітлером і Брейвіком 27.07.2016

Убивця дев'ятьох осіб, який здійснив напад у Мюнхені, ненавидів арабів і турків і мав праворадикальні погляди, повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Норвегія через 5 років після нападів Брейвіка (відео)

Норвегія через 5 років після нападів Брейвіка (відео) 22.07.2016

22 липня 2011 року - найстрашніший день в сучасній історії Норвегії. 77 людей загинули внаслідок подвійного теракту Андерса Брейвіка в Осло та на острові Утойя. Репортаж DW про те, як змінилась країна після тих подій.

Норвегія через 5 років після нападів Брейвіка (22.07.2016) 22.07.2016

22 липня 2011 року - найстрашніший день в сучасній історії Норвегії. 77 людей загинули внаслідок подвійного теракту Андерса Брейвіка в Осло та на острові Утойя. Репортаж Deutsche Welle про те, як змінилась країна після тих подій.
Норвегія оскаржить пом'якшення умов масовому вбивці Брейвіку

Норвегія оскаржить пом'якшення умов масовому вбивці Брейвіку 26.04.2016

Норвегія оскаржить рішення суду щодо пом'якшення умов ув'язнення правого екстреміста та вбивці 77 людей Андерса Брейвіка. Про це заявили в міністерстві юстиції країни.
Суд у Норвегії визнав умови ув'язнення терориста Брейвіка негуманними

Суд у Норвегії визнав умови ув'язнення терориста Брейвіка "негуманними" 20.04.2016

Норвезькі судді частково задовольнили позов екстреміста Андерса Брейвіка, винного в загибелі 77 людей, проти держави. Умови його ув'язнення в одиночній камері були визнані "негуманними".
У Норвегії вшановують пам’ять жертв подвійного теракту Брейвіка

У Норвегії вшановують пам’ять жертв подвійного теракту Брейвіка 22.07.2015

В Осло та на острові Утойя проходять жалобні заходи, приурочені до четвертих роковин масової стрілянини, вчиненої радикалом Андерсом Брейвіком. У норвезькій столиці відкриється виставка.
Ідеологія Брейвіка на театральній сцені

Ідеологія Брейвіка на театральній сцені 01.11.2012

Виголошену у залі суду промову норвезького вбивці Андерса Брейвіка інсценізують відразу чотири театри, зокрема і в Берліні. Що це? Поширення екстремістських ідей чи усвідомлення їхньої банальності?
Рік після теракту: Норвегія вшановує пам'ять жертв

Рік після теракту: Норвегія вшановує пам'ять жертв 22.07.2012

У Норвегії в неділю, 22 липня, відзначають перші роковини подвійного теракту в Осло та на острові Утоя. Жертвами нападу правого екстреміста стали 77 осіб.
Прокурори вважають Брейвіка божевільним

Прокурори вважають Брейвіка божевільним 21.06.2012

Прокурори у справі Андерса Брейвіка переконані, що підсудний є недієздатним. Сам Брейвік каже, що він є в здоровому ґлузді та діяв в інтересах норвезького народу.
Процес над Брейвіком: Біль пронизує знову

Процес над Брейвіком: "Біль пронизує знову" 24.04.2012

На початку другого тижня судового процесу над Андерсом Брейвіком слово для свідчень надали терористу. Ті, хто пережив стрілянину на норвезькому острові, змушені знову тамувати біль страшних спогадів.
Експертиза: норвезький терорист - осудний

Експертиза: норвезький терорист - осудний 10.04.2012

Усупереч попереднім припущенням, норвезький масовий вбивця Андерс Брейвік не є психопатом. Це виявила повторна медична експертиза.
У Норвегії реконструювали обставини кривавої драми

У Норвегії реконструювали обставини кривавої драми 14.08.2011

Через три тижні після кривавої драми на норвезькому острові Утоя провели слідчі дії за участю Брейвіка, щоб реконструювати обставини трагедії. За свідченнями очевидців, підозрюваний не демонстрував ознак каяття.