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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анатолій Гриценко".

Анатолій Гриценко - український політик, з 2005 до 2007 років обіймав посаду міністра оборони України. Анатолій Гриценко двічі обирався до Верховної Ради України, входив до фракції "Батьківщина". Однак у січні 2014 року він вийшов з фракції "Батьківщина". 2008 року Анатолій Гриценко очолив засновану ним громадську організацію "Громадянська позиція". У 2010, 2014 та в 2019 роках балотувався на посаду президента України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Активіст Громадянської позиції помер після побиття поліцейським

Активіст "Громадянської позиції" помер після побиття поліцейським 23.06.2019

У Вінниці поліцейський побив активіста Олександра Комарницького, після того, як він відмовився бути понятим. Партія вимагає покарання винних.
Вибори до Верховної Ради: партії оприлюднюють списки

Вибори до Верховної Ради: партії оприлюднюють списки 10.06.2019

Кілька українських партій 10 червня оприлюднили свої списки на позачергових виборах до Верховної Ради. За даними опитування КМІС, до парламенту потрапляють п'ять політсил.
Анатолій Гриценко хоче об'єднатися з партією Міхеіла Саакашвілі

Анатолій Гриценко хоче об'єднатися з партією Міхеіла Саакашвілі 08.06.2019

Лідери партій "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко та "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі радяться з виборцями щодо об'єднання для участі в позачергових виборах до Верховної Ради України.
Садовий не переобиратиметься на посаду мера Львова

Садовий не переобиратиметься на посаду мера Львова 11.05.2019

Натомість нинішній міський голова Львова повідомив, що "готовий боротись за посаду прем'єра і наводити порядок в країні".
Російський суд заочно заарештував Гриценка

Російський суд заочно заарештував Гриценка 12.04.2019

Москва звинувачує лідера "Громадянської позиції" в публічних закликах до тероризму на російській території. Анатолія Гриценка в РФ заочно заарештували та оголосили в міжнародний розшук.
ЦВК опублікувала результати виборів за даними 100 відсотків протоколів

ЦВК опублікувала результати виборів за даними 100 відсотків протоколів 04.04.2019

В Україні підбили підсумки виборів 100 відсотків електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 30,24 відсотка голосів, Петро Порошенко - 15,95 відсотка голосів.
Порошенко перемагає у закордонному виборчому окрузі

Порошенко перемагає у закордонному виборчому окрузі 01.04.2019

За підсумком підрахунку 98 відсотків протоколів на закордонних дільницях перемагає чинний президент Петро Порошенко.
Гриценко пропонуватиме Садового в прем'єри в разі перемоги на виборах

Гриценко пропонуватиме Садового в прем'єри в разі перемоги на виборах 23.03.2019

Лідер партії "Самопоміч" та мер Львова Андрій Садовий має всі необхідні якості для роботи на посаді прем'єр-міністра України, вважає кандидат в президенти України Анатолій Гриценко.
Не той фасон: що не так вдягають Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко (відео)

Не той фасон: що не так вдягають Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко (відео) 19.03.2019

Володимир Зеленський у "піжамі", Анатолій Гриценко в "блідому" костюмі, Петро Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Юлії Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі".

Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко: уроки стилю для кандидатів (19.03.2019) 19.03.2019

Зеленський у "піжамі", Гриценко в "блідому" костюмі, Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі". Експерт з питань стилю і політичної моди Ґергард Ельферс пояснив, як не варто вдягатися політикам.

Верховний суд не визнав матеріали про робочі поїздки Порошенка агітацією

Верховний суд не визнав матеріали про робочі поїздки Порошенка агітацією 11.03.2019

Верховний суд України відмовився визнати матеріали про робочі поїздки чинного глави держави та кандидата в президенти України Петра Порошенка агітацією.
Ще один кандидат в президенти знявся на користь Гриценка

Ще один кандидат в президенти знявся на користь Гриценка 07.03.2019

Кандидат у президенти України, народний депутат Дмитро Добродомов зняв свою кандидатуру на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.
Сила людей підтримала зняття кандидатури Гнапа на користь Гриценка

"Сила людей" підтримала зняття кандидатури Гнапа на користь Гриценка 02.03.2019

Партія "Сила людей" на своєму з'їзді ухвалила рішення відкликати кандидатуру Дмитра Гнапа з виборів президента України. Гнап знімається з виборів на користь Анатолія Гриценка.

Дмитро Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка

Дмитро Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка 01.03.2019

Кандидат у президенти України Дмитро Гнап очікує схвалення рішення про зняття своєї кандидатури партією "Сила людей", від якої він висувався.
П'ять років у владі чи шість у тюрмі: як МВС хоче карати за гречку на виборах

П'ять років у владі чи шість у тюрмі: як МВС хоче карати за "гречку" на виборах 01.03.2019

За місяць до голосування команди Петра Порошенка та Юлії Тимошенко звинувачують одне одного у підкупі виборців. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прагне суттєво посилити покарання за такі злочини.
Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка

Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка 01.03.2019

Андрій Садовий вирішив знятися з виборів на користь Анатолія Гриценка. Це, за словами політика, є шансом "вибрати українського і антикорупційного президента".

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