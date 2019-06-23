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Анатолій Гриценко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анатолій Гриценко".
Анатолій Гриценко - український політик, з 2005 до 2007 років обіймав посаду міністра оборони України. Анатолій Гриценко двічі обирався до Верховної Ради України, входив до фракції "Батьківщина". Однак у січні 2014 року він вийшов з фракції "Батьківщина". 2008 року Анатолій Гриценко очолив засновану ним громадську організацію "Громадянська позиція". У 2010, 2014 та в 2019 роках балотувався на посаду президента України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Зеленський у "піжамі", Гриценко в "блідому" костюмі, Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі". Експерт з питань стилю і політичної моди Ґергард Ельферс пояснив, як не варто вдягатися політикам.