Амстердам заборонить з 2030 року дизельні та бензинові автомобілі

Транспортні засоби, оснащені бензиновими та дизельними двигунами, не зможуть їздити в Амстердамі з 2030 року. Відповідну заборону ухвалила міська влада Амстердама в четвер, 2 травня, з метою істотного покращення якості повітря в місті.

Починаючи з 2020 року в місті заборонять дизельні автомобілі, випущені до 2005 року, передає інформагенція Reuters. Згодом категорії транспортних засобів, котрі підпадатимуть під заборону, розширюватимуть.

Дизельні та бензинові автомобілі передбачається замінити електрокарами та транспортними засобами, котрі в якості палива використовуватимуть безпечний для довкілля водень.

У Нідерландах, попри те, що багато громадян часто користуються велосипедами, показники забруднення повітря перевищують допустимі європейські норми. Головна причина цього - жвавий автомобільний рух у Амстердамі та Роттердамі.

Нещодавно міністерство охорони здоров'я Нідерландів застерегло, що нинішні показники вмісту двоокису азоту, а також твердих частинок у повітрі можуть призвести до захворювань дихальних шляхів. Крім того, тривалий вплив цих шкідливих речовин скорочує ймовірну тривалість життя, наголосили в відомстві.

Дивитись відео 02:42 Поділитись Дизельні автомобілі з Німеччини - хіт імпорту в Україну (22.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/38fSr Дизельні автомобілі з Німеччини - хіт імпорту в Україну (22.11.2018)