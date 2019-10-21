Амстердам втратить свою "фішку"? - "Європа у фокусі" (відео)

Чому Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити? Через що погрожують вбивством британським депутатам? І хто вбиває рідкісних птахів для ресторанів на Кіпрі?
00:59 Великобританія: погрози депутатам і радикалізація настроїв через Brexit
06:08 Нідерланди: Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити
12:04 Кіпр: рідкісних птахів масово вбивають для ресторанів. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт: https://p.dw.com/p/3Rcye
12:40 Іспанія: села-привиди, в яких живуть лише люди похилого віку. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт: https://p.dw.com/p/3Rcye
13:14 Росія: геніальна ідея чоловіка в інвалідному візку. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт: https://p.dw.com/p/3Rcye
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі":
Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів? Італія: румуни у пошуках роботи. Норвегія: як стати справжнім вікінгом? Греція: на острові Самос сваряться через біженців. (08.10.2019)
Як туристи шукають рештки Берлінського муру через 30 років після возз'єднання Німеччини. Як Фінляндія намагається запобігти масовій купівлі нерухомості росіянами. Чому турок представляє грецький Кіпр у Європарламенті. (30.09.2019)
Затоплення "Естонії": пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування. (23.09.2019)
Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати. (17.09.2019)