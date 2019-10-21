 Амстердам втратить свою ″фішку″? - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.10.2019

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Політика й суспільство

Амстердам втратить свою "фішку"? - "Європа у фокусі" (відео)

Чому Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити? Через що погрожують вбивством британським депутатам? І хто вбиває рідкісних птахів для ресторанів на Кіпрі?

Overtourism Amsterdam (DW/Felix Schlagwein)

Амстердам: оголених жінок у вітринах більше не буде через туристів?

00:59 Великобританія: погрози депутатам і радикалізація настроїв через Brexit

06:08 Нідерланди: Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити

12:04 Кіпр: рідкісних птахів масово вбивають для ресторанів. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт: https://p.dw.com/p/3Rcye

12:40 Іспанія: села-привиди, в яких живуть лише люди похилого віку. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт: https://p.dw.com/p/3Rcye

13:14 Росія: геніальна ідея чоловіка в інвалідному візку. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт: https://p.dw.com/p/3Rcye

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі":

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Хто (не)задоволений владою у Польщі - "Європа у фокусі" (відео)

Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів? Італія: румуни у пошуках роботи. Норвегія: як стати справжнім вікінгом? Греція: на острові Самос сваряться через біженців. (08.10.2019)  

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Затоплення "Естонії": пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування. (23.09.2019)  

Життя в "ящику" в Барселоні - "Європа у фокусі" (відео)

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати. (17.09.2019)  

Протести на місцевих виборах у РФ - "Європа у фокусі" (відео)

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів. (10.09.2019)  

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Великобританія: погрози депутатам і радикалізація настроїв через Brexit. Нідерланди: Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити. Кіпр: рідкісних птахів масово вбивають для ресторанів. Іспанія: села-привиди, в яких живуть лише люди похилого віку. Росія: геніальна ідея чоловіка в інвалідному візку.

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