Амстердам втратить свою "фішку"? - "Європа у фокусі" (відео)

00:59 Великобританія: погрози депутатам і радикалізація настроїв через Brexit

06:08 Нідерланди: Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити

12:04 Кіпр: рідкісних птахів масово вбивають для ресторанів. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт: https://p.dw.com/p/3Rcye

12:40 Іспанія: села-привиди, в яких живуть лише люди похилого віку. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт: https://p.dw.com/p/3Rcye

13:14 Росія: геніальна ідея чоловіка в інвалідному візку. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт: https://p.dw.com/p/3Rcye

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