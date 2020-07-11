Американські шоу в часи пандемії (фото)

Індустрію розваг США, схоже, не спинити навіть у часи пандемії COVID-19. Вона жодним чином не впливає на гасло "Вище, гучніше, небезпечніше" - попри найвищі показники заражень у світі.
Потужність двигунів автоучасниць змагань американської асоціації NHRA сягає 11 тисяч кінних сил. Завдяки цьому автівки можуть розганятися до 500 кілометрів на годину протягом лише п'яти секунд. На фото - кваліфікаційні змагання у Клермонті, штат Індіана, під час яких в одному з автомобілів загорівся двигун. "Цинічна безглуздість з огляду на пандемію COVID-19 в США", - прокоментували цей спектакль численні критики.
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