 Американські шоу в часи пандемії (фото) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.07.2020

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Політика й суспільство

Американські шоу в часи пандемії (фото)

Індустрію розваг США, схоже, не спинити навіть у часи пандемії COVID-19. Вона жодним чином не впливає на гасло "Вище, гучніше, небезпечніше" - попри найвищі показники заражень у світі.

Під час автоперегонів у США в одному з автомобілів загорівся двигун

Під час автоперегонів у США в одному з автомобілів загорівся двигун

Потужність двигунів автоучасниць змагань американської асоціації NHRA сягає 11 тисяч кінних сил. Завдяки цьому автівки можуть розганятися до 500 кілометрів на годину протягом лише п'яти секунд. На фото - кваліфікаційні змагання у Клермонті, штат Індіана, під час яких в одному з автомобілів загорівся двигун. "Цинічна безглуздість з огляду на пандемію COVID-19 в США", - прокоментували цей спектакль численні критики.

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    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Бельканто

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

    Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

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    Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Криза після кризи

    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


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