Американського співака R. Kelly звинуватили у сексуальних злочинах

Американського співака Роберта Сільвестра Келлі, більш відомого під сценічним псевдонімом R. Kelly (Ар Келлі), у п'ятницю, 22 лютого, звинуватили у тяжких злочинах сексуального характеру, інформує агенція новин Reuters. Увечері п'ятниці Келлі добровільно здався поліції Чикаго. 23 лютого 52-річний виконавець, відомий зокрема своєю композицією "I Believe I Can Fly", має постати перед судом.

Співаку висунули обвинувачення щодо десяти випадків. Володаря трьох музичних премій "Греммі" підозрюють у примусі до сексуальних стосунків за обтяжливих обставин. Як стверджує прокуратура Чикаго, трьом з чотирьох дівчат, які стали об'єктами його домагань, було від 13 до 16 років. Правопорушення, щодо яких висунуті обвинувачення, скоєні між 1998-им та 2010 роком.

Для Роберта Келлі це вже не перша підозра у скоєнні злочинів сексуального характеру. У 2008 році музиканта звинуватили у виготовленні дитячої порнографії. Він повністю заперечував свою провину і в підсумку суд його виправдав.

R. Kelly музикує в стилі сучасного R&B. У 1998 році він вперше здобув престижну музичну премію "Греммі" у категорії "Краща R&B-пісня" за композицію "I Believe I Can Fly".