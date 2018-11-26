 Альтмаєр: Керченська криза і ″Північний потік-2″ - це різні речі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

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Новини

Альтмаєр: Керченська криза і "Північний потік-2" - це різні речі

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр не вважає, що підтримка "Північного потоку-2" підриває зусилля з деескалації між Росією та Україною. Він також закликав до інвестицій в українську економіку.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр у четвер, 29 листопада, закликав Росію негайно звільнити моряків українських військових кораблів, захоплених російськими спецпризначенцями у Керченській протоці, інформує агенція Reuters.

За словами Альтмаєра, Німеччина має наполягати, щоб "після цього інциденту в Азовському морі, Росія звільнила військові судна і їхні команди і повернулася до нормальних переговорів".

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Якщо Росія продовжить свої "провокації", такі як події у Керченській протоці, то Євросоюзу слід переглянути проект "Північний-потік-2". Про це заявив кандидат на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер. (28.11.2018)

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Водночас міністр економіки ФРН відкинув думку  про те, що підтримка Німеччиною проекту газогону "Північний потік-2", підриває її зусилля у врегулюванні і деескалації напруги між Україною та РФ. "Це два різних питання", - заявив Альтмаєр. Так само міністр економіки Німеччини нічого не повідомив щодо можливості посилення санкцій проти РФ. 

Також Альтмаєр закликав до інвестицій в українську економіку. Уже багато років країна перебуває "в стані свого роду холодної війни" з Росією, що ускладнює її економічний розвиток, заявив міністр. 

Нагадаємо, що Німеччина неодноразово запевняла, що проект "Північного потоку-2" має суто економічний характер. Оператором газогону є підприємство Nord Stream AG, "дочка" російського концерну "Газпром". Окрім російського енергетичного гіганта, в проекті беруть участь німецькі концерни Wintershall та Eon Ruhrgas - їхні частки становлять 15,5 відсотки кожна, у Gasuine з Нідерландів та Engie з Франції - 9 відсотків. Консорціум планує додатково до вже існуючої першої нитки газогону побудувати ще одну - Балтійським морем із Росії до Німеччини.

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