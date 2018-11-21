 Альтернативну Нобелівську премію отримали правозахисники й екоактивісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Альтернативну Нобелівську премію отримали правозахисники й екоактивісти

Троє з лауреатів-правозахисників із Саудівської Аравії перебувають у в'язниці.

Лауреати премії За правильний образ життя

Лауреати премії "За правильний образ життя"

У Стокгольмі вручили премію "За правильний спосіб життя" (Right Livehood Award) однойменного шведського фонду, яку також називають "альтернативною Нобелівською премією". Церемонія вручення нагороди розміром у три мільйони шведських крон (близько 290 тисяч євро), відбулася ввечері п'ятниці, 23 листопада, в столиці Швеції Стокгольмі. Престижною премією нагородили сімох осіб, однак лише четверо з них змогли бути присутніми на церемонії особисто.

Троє лауреатів - саудівські правозахисники Абдулла аль-Хамід, Мохаммед Фахад аль-Кахтані та Валід Абу аль-Хаїр - перебувають у в'язниці в Саудівській Аравії за звинуваченням у заподіянні шкоди авторитету держави. На церемонії від імені цих саудівських лауреатів-активістів був присутній їхній адвокат Ях'я Ассірі. Серед іншого в своїй промові Ассірі сказав: "Якщо Саудівська Аравія зацікавлена в справжніх реформах, як це стверджує режим, то ці троє хоробрих реформаторів мали б бути героями в себе на батьківщині, а не просиджувати роками у в'язниці", - цитує інформагенція dpa.

Іншими лауреатами премії стали генеральний прокурор Гватемали Тельма Альдана і голова Міжнародної комісії проти безкарності Іван Веласкес "за боротьбу зі зловживанням владою і корупцією", а також фермер Якуб Савадов з Буркіна-Фасо і австралійський агроном Тоні Рінодо. Обидва останніх отримали нагороду за екологічні проекти в сфері боротьби з розширенням пустель.

Альтернативну Нобелівську премію засновано 1980 року. Її призовий фонд становить три мільйони шведських крон. Поповнюється він за рахунок добровільних пожертв. Премію присуджують за захист прав людини, захист довкілля та миру. Премія фонду Right Livelihood Award Foundation вручається щорічно чотирьом людям чи організаціям, яких, на думку засновника фонду шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.

DW.COM

У Стокгольмі назвали лауреатів альтернативної Нобелівської премії

Цьогоріч альтернативну Нобелівську премію отримають борці з корупцією, з утисками прав людини та з посухами. (24.09.2018)  

Азербайджан не пускає журналістку на вручення альтернативного Нобеля

Критична журналістка з Азербайджану Хадіджа Ісмаїлова, яка отримала цьогорічну альтернативну Нобелівську премію, не зможе приїхати на вручення - їй заборонено виїзд із країни, її рахунки заморожені. (24.11.2017)  

Маріз Конде стала першою лауреаткою альтернативної Нобелівської премії з літератури

Творчість французької письменниці Маріз Конде описує "жахи колоніалізму і хаос постколоніалізму", вирішило журі альтернативної Нобелівської премії. Нагороду Конде воліє ділити з всіма жителям Гваделупи. (12.10.2018)  

Також за темою

***SPERRFRIST 24.09.2018 um 09.00 Uhr***** Right Livelihood Award Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani und Waleed Abu al-Khair

У Стокгольмі назвали лауреатів альтернативної Нобелівської премії 24.09.2018

Цьогоріч альтернативну Нобелівську премію отримають борці з корупцією, з утисками прав людини та з посухами.

Реклама

Докладно

День пам'яті жертв Голодомору, Київ, Україна

Сергій Плохій: Пам'ять про Голодомор об'єднує суспільство

Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, переконаний історик Сергій Плохій. 

default

Чи потягнуть ціни на нафту Росію вниз

Наскільки боляче падіння ціни на нафту вдарить по економіці РФ, яка досі є надзвичайно залежною від експорту сировини. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  