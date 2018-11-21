Альтернативну Нобелівську премію отримали правозахисники й екоактивісти

У Стокгольмі вручили премію "За правильний спосіб життя" (Right Livehood Award) однойменного шведського фонду, яку також називають "альтернативною Нобелівською премією". Церемонія вручення нагороди розміром у три мільйони шведських крон (близько 290 тисяч євро), відбулася ввечері п'ятниці, 23 листопада, в столиці Швеції Стокгольмі. Престижною премією нагородили сімох осіб, однак лише четверо з них змогли бути присутніми на церемонії особисто.

Троє лауреатів - саудівські правозахисники Абдулла аль-Хамід, Мохаммед Фахад аль-Кахтані та Валід Абу аль-Хаїр - перебувають у в'язниці в Саудівській Аравії за звинуваченням у заподіянні шкоди авторитету держави. На церемонії від імені цих саудівських лауреатів-активістів був присутній їхній адвокат Ях'я Ассірі. Серед іншого в своїй промові Ассірі сказав: "Якщо Саудівська Аравія зацікавлена в справжніх реформах, як це стверджує режим, то ці троє хоробрих реформаторів мали б бути героями в себе на батьківщині, а не просиджувати роками у в'язниці", - цитує інформагенція dpa.

Іншими лауреатами премії стали генеральний прокурор Гватемали Тельма Альдана і голова Міжнародної комісії проти безкарності Іван Веласкес "за боротьбу зі зловживанням владою і корупцією", а також фермер Якуб Савадов з Буркіна-Фасо і австралійський агроном Тоні Рінодо. Обидва останніх отримали нагороду за екологічні проекти в сфері боротьби з розширенням пустель.

Альтернативну Нобелівську премію засновано 1980 року. Її призовий фонд становить три мільйони шведських крон. Поповнюється він за рахунок добровільних пожертв. Премію присуджують за захист прав людини, захист довкілля та миру. Премія фонду Right Livelihood Award Foundation вручається щорічно чотирьом людям чи організаціям, яких, на думку засновника фонду шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.