Альтернатива одноразовому посуду: як пообідати, не зашкодивши екології

Є, звичайно, і прихильники власної тари. Але далеко не кожен готовий носити такий додатковий вантаж. А от бажаючих взяти упаковку з легкого матеріалу напрокат, як це пропонують засновники стартапу в Кельні, вистачає.

Bowlsharing - "поділись" мискою

Сьогодні можна спільно користуватися офісом, квартирою, машиною, велосипедом, самокатом. Задля дбайливого ставлення до природи можна взяти напрокат кавову чашку і таким чином відчутно скоротити кількість відходів у вигляді одноразових стаканчиків. Тепер, завдяки ентузіазму молодих підприємців з Кельна Тіма Брекера (Tim Breker), Свена Віттгефта (Sven Witthöft) і Фабіана Бартеля (Fabian Barthel), настала черга посуду.

Читайте також: Чому пластикові упаковки від соку не такі безпечні, як на них написано

Засновники стартапу Vytal запровадили систему оренди мисок - Bowlsharing. "Ми пропонуємо гастрономам упаковувати їжу в посуд з якісного пластику, який можна використовувати щонайменше 200 разів", - розповідає Свен Віттгефт в інтерв'ю DW. Їжу в практичних термостійких мисках з герметичними кришками можна заморожувати або розігрівати в мікрохвильовій печі, а мити тару - в посудомийній машині, перераховує він переваги нового продукту. На відміну від уже відомої в Німеччині системи оренди кавових чашок (Cupshering. - Ред.), для клієнтів цей сервіс є абсолютно безкоштовним, підкреслює Свен Віттгефт. Підприємства харчування, які вирішили стати партнерами Vytal, мають сплатити одноразовий збір за приєднання до системи, а потім - 20 євроцентів за кожну видану миску.

Свен Віттгефт і Тім Брекер - засновники стартапу Vytal

Компанію Vytal заснували в червні 2019 року, а вже в лютому 2020 року її назвали кращим стартапом року. Таку високу оцінку він отримав від експертів Дослідницького інституту EHI та міжнародної організації GS1 Germany. Сміливий проєкт, покликаний вирішити нагальну проблему забруднення планети, став володарем Наукової премії (Wissenschaftspreis). "Сьогодні у нас є більше 50 партнерів у різних містах Німеччини - в Кельні, Дюссельдорфі, Бонні, Мюнхені, Берліні. І з кожним днем кількість бажаючих співпрацювати з нами зростає", - говорить Свен Віттгефт. У чому ж секрет успіху? "Простий та легкий у користуванні - як для партнерів, так і для клієнтів - додаток, а також готовність, відмовитися від зайвого сміття", - вважає він.

Додаток надішле нагадування

За допомогою додатку на смартфонах або картки Vytal ведеться облік виданого напрокат посуду, маркованого спеціальним кодом. Посуд лише потрібно вчасно, впродовж двох тижнів, здати в одному з пунктів прийому (в ресторані, їдальні, кафе чи супермаркеті). Мити миски зовсім не обов'язково - це зробить партнер стартапу.

"З моменту покупки їжі починається відлік часу, відведеного на повернення взятої напрокат багаторазової "упаковки", а про закінчення терміну клієнту нагадує додаток", - пояснює Свен Віттгефт. Якщо ж користувач не поверне миску через два тижні, вона буде вважатися проданою: тоді доведеться заплатити 10 євро. Але трапляється це рідко: частка неповерненого у відведений термін посуду - менше 2 відсотків, стверджує молодий підприємець.

Турбота про навколишнє середовище не відійшла на задній план і під час пандемії коронавірусу. Навпаки, багаторазове використання упаковки набуло ще більш важливого значення, впевнений молодий підприємець. "Власники закритих під час карантину ресторанів можуть, заощаджуючи на пакувальному матеріалі і дотримуючись усіх запобіжних заходів, як і раніше забезпечувати своїх клієнтів їжею", - вважає Свен Віттхефт.

Шерінг-економіка - модель майбутнього

Ідея Bowlsharing припала до душі і Rebowl - це нова платформа відомого стартапу Recup. З січня 2020 року Rebowl пропонує бажаючим випробувати експериментальну тару - універсальну миску для транспортування холодних і гарячих страв, під заставу в 10 євро. Новий проєкт запустили у великих містах Німеччини, але незабаром планується розширення на всю територію країни, повідомляється на сайті стартапу.

Читайте також: Нова проблема пандемії: пластикове забруднення

Економіка спільного споживання, так звана "шерінг-економіка" зростає швидкими темпами, в цьому впевнений не тільки співзасновник стартапу Vytal Свен Віттгефт. За його словами, користуватися посудом багаторазового використання вже зараз готові 75 відсотків клієнтів закладів громадського харчування. У планах спартапу, команда якого наразі складається з 10 ентузіастів, - розробка системи заохочення постійних клієнтів. Наприклад, після десятикратного використання мисок, клієнт отримує знижку або безкоштовний напій.

"Ми вже зараз орієнтуємося на те, що в найближчому майбутньому стане нормою. Використання багаторазового посуду буде таким же звичним, як зараз упаковка з одноразового посуду", - впевнений він.

Дивитись відео 01:15 Поділитись Заборона на одноразовий пластик дійшла до Китаю (21.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3WYeL Заборона на одноразовий пластик дійшла до Китаю (21.01.2020)