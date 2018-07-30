Акція в Києві за звільнення Сенцова: пошук нових способів тиску на Кремль

"Наші дії з порятунку Сенцова й політв'язнів" - так назвали свою акцію біля президентської адміністрації в Києві на 79 день голодування Олега Сенцова українські кінематографісти, журналісти та громадські активісти. Вони зажадали від президента України Петра Порошенка призначення "уповноваженого з проблеми звільнення українських політичних в'язнів у Росії" і врятувати життя Олега Сенцова та інших "бранців Кремля", яких Київ вважає політичними в'язнями в Росії. Повідомляється, що в російських тюрмах нині утримується з політичних причин понад 70 громадян України.

Пошук нових форм тиску

Одна з організаторок пікету, кінематографістка Марія Старожицька сказала DW, що ідея цієї акції виникла стихійно. А її організаторів надихнула акція на підтримку Сенцова в Парижі, де 30 липня на будівлі мерії був розміщений портрет українського кінорежисера і виступила мер французької столиці Анн Ідальго.

Старожицька: метою київської акції є пошук ефективних способів тиску на Кремль

Як пояснила Старожицька, метою київської акції є пошук ефективних способів тиску на Кремль і вимога до української влади надати інформацію громадськості про вже зроблене для порятунку Сенцова та решти "бранців Кремля".

"Слід перенести кампанію зі сторінок у соцмережах у публічний простір і стимулювати ЗМІ повідомляти, що робить наша влада зі звільнення наших громадян", - сказала кінематографістка. Її колеги закликали пресу і телебачення щодня починати свої випуски новин з інформації про перебіг голодування Сенцова і інших ув'язнених, а також про акції та інші дії з їхнього звільнення.

Присутні на пікеті закликали киян підтримати громадський рух і посилити свою активність. "Більшість моїх колег зараз на натурних зйомках, а я маю кілька днів вільних і тому прийшов на цю акцію, щоби підтримати свого колегу Олега Сенцова і його вимогу звільнити решту понад 70 ув'язнених в Росії українців", - сказав DW український кінорежисер Олег Чорний.

Кінорежисер Олег Чорний теж прийшов підтримати колегу

Молода дівчина на інвалідному візку Ганна сказала DW, що не має ані родичів, ані знайомих, що були ув'язнені в Росії. Але не могла проігнорувати пікет, бо не байдужа до долі українців як своїх співгромадян.

Олег Сенцов був затриманий російськими правоохоронцями в анексованому Росією Криму в травні 2014 року за підозрою в підготовці теракту. Пізніше йому висунули звинувачення у зберіганні вибухівки та зброї і він був засуджений російським судом до 20 років колонії суворого режиму. Своєї провини він не визнав і вважає процес проти нього політично мотивованим. Навесні Сенцов оголосив голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

Міжнародна реакція

Наприкінці червня генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд надіслав президенту Росії Володимиру Путіну офіційного листа з проханням помилувати і звільнити Олега Сенцова. 25 липня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) опублікував прес-реліз, у якому закликав Олега Сенцова припинити голодування, а російську владу - забезпечити кінорежисера належним лікуванням. Низка російських акторів і режисерів написали лист Путіну з вимогою помилувати українського режисера.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, яка не домоглася зустрічі зі Сенцовим, закликала німецького омбудсмена Бербель Кофлер сприяти її зустрічі з ув'язненим кінорежисером.