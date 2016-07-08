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Акт НАТО-Росія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Акт НАТО-Росія".

Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією і Організацією Північноатлантичного договору було підписано в Парижі 27 травня 1997 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Варшавський шпагат НАТО - посилити фланг і не спровокувати Росію

Варшавський шпагат НАТО - посилити фланг і не спровокувати Росію 08.07.2016

Розширення військової присутності на сході Європи на тлі конфлікту в Україні стане однією з головних тем саміту НАТО у Варшаві. Альянс балансує на межі домовленостей з Росією.
Голова місії України при НАТО про очікування від саміту у Варшаві

Голова місії України при НАТО про очікування від саміту у Варшаві 06.07.2016

Київ розраховує на створення нових трастових фондів НАТО для підтримки української армії за результатами саміту Альянсу у Варшаві 8-9 липня, розповів у інтерв'ю DW голова місії України при НАТО Єгор Божок.
Столтенберг: Росія не дотримується Основоположного акта з НАТО

Столтенберг: Росія не дотримується "Основоположного акта" з НАТО 21.06.2016

Росія не поважає територіальну цілісність України та Грузії, чим порушує "Основоположний акт" з НАТО. Однак Альянс не шукає з нею конфронтації, а всі його заходи спрямовані на запобігання конфлікту, заявив Столтенберг.
Німецький депутат: США не підуть на порушення акту НАТО-Росія

Німецький депутат: США не підуть на порушення акту НАТО-Росія 15.06.2015

У західних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що США ведуть перемовини щодо розміщення важких озброєнь у країнах Східної Європи. Наскільки це реально? Про це Родеріх Кізеветтер розповів у інтерв'ю DW.
ЗМІ: Низка країн вимагають розірвати акт НАТО-Росія

ЗМІ: Низка країн вимагають розірвати акт НАТО-Росія 31.08.2014

Перед самітом НАТО у Вельсі кілька країн-членів Альянсу вимагають розірвання Основоположного акту про співпрацю з Росією, який обмежує позиціонування військ НАТО у Східній Європі. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.