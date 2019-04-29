Активісти Greenpeace проникли на нафтову платформу в Арктиці

Активісти Greenpeace проникли на нафтову платформу, яка незабаром розпочне буріння найпівнічнішої свердловини Норвегії.
Активісти природозахисної організації Greenpeace в понеділок, 29 квітня, проникли на нафтову платформу компанії Enquinor, яка розробляє нафтові родовища в норвезькій Арктиці, повідомила компанія агенції Reuters.
Чотири активісти незаконно піднялися на платформу West Hercules, зазначила організація. Платформа стоїть на якорі неподалік від норвезького міста Гаммерфест, яке вважають найпівнічнішим містом Європи. У Гаммерфесті розташовуаний завод зі зрідження газу, який також належить Enquinor.
"Ми, очевидно, перебуваємо в середині кліматичної кризи. Видобуток нової нафти є неприйнятним, тому ми повинні демонструвати опір будь-яким шляхом, який нам доступний", - заявив голова норвезького відділення Greenpeace Фроде Плейм.
Активисти, які проникли на платформу West Hercules, походять з Норвегії, Швеції та Данії.
Ця нафтова платформа незабаром розпочне розробку свердловини за ліцензією державних органів Норвегії у східній частині Баренцевого моря, за 435 кілометрів на північ від узбережжя континентальної Норвегії. Enquinor не зміг оперативно надати коментар для DW. Разом з Enquinor ділянку розроблятимуть DNO, Petoro, Lundin Petroleum та ConocoPhillips. Норвегія - найбільший європейський виробник нафти. Країна є другим після Росії найбільшим постачальником газу до Європи.
У центрі німецької столиці відбулася хода школярів проти зміни клімату. Захід відбувся в рамках руху Fridays for Future. (29.03.2019)
Представники з понад 40 країн світу проводять у ФРН неформальні консультації щодо протидії глобальним змінам клімату. На переговорах шукають конкретні рішення до кліматичного саміту, що відбудеться у грудні у Мексиці. (03.05.2010)