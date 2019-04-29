Активісти Greenpeace проникли на нафтову платформу в Арктиці

Активісти природозахисної організації Greenpeace в понеділок, 29 квітня, проникли на нафтову платформу компанії Enquinor, яка розробляє нафтові родовища в норвезькій Арктиці, повідомила компанія агенції Reuters.

Чотири активісти незаконно піднялися на платформу West Hercules, зазначила організація. Платформа стоїть на якорі неподалік від норвезького міста Гаммерфест, яке вважають найпівнічнішим містом Європи. У Гаммерфесті розташовуаний завод зі зрідження газу, який також належить Enquinor.

"Ми, очевидно, перебуваємо в середині кліматичної кризи. Видобуток нової нафти є неприйнятним, тому ми повинні демонструвати опір будь-яким шляхом, який нам доступний", - заявив голова норвезького відділення Greenpeace Фроде Плейм.

Активисти, які проникли на платформу West Hercules, походять з Норвегії, Швеції та Данії.

Активісти тримають плакат, на якому написано "Зупиніть буріння в Арктиці"

Ця нафтова платформа незабаром розпочне розробку свердловини за ліцензією державних органів Норвегії у східній частині Баренцевого моря, за 435 кілометрів на північ від узбережжя континентальної Норвегії. Enquinor не зміг оперативно надати коментар для DW. Разом з Enquinor ділянку розроблятимуть DNO, Petoro, Lundin Petroleum та ConocoPhillips. Норвегія - найбільший європейський виробник нафти. Країна є другим після Росії найбільшим постачальником газу до Європи.