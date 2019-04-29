 Активісти Greenpeace проникли на нафтову платформу в Арктиці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

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Новини

Активісти Greenpeace проникли на нафтову платформу в Арктиці

Активісти Greenpeace проникли на нафтову платформу, яка незабаром розпочне буріння найпівнічнішої свердловини Норвегії.

Норвезькі активісти Greenpeace наближаються до нафтової платформи West Hercules

Норвезькі активісти Greenpeace наближаються до нафтової платформи West Hercules

Активісти природозахисної організації Greenpeace в понеділок, 29 квітня, проникли на нафтову платформу компанії Enquinor, яка розробляє нафтові родовища в норвезькій Арктиці, повідомила компанія агенції Reuters.

Чотири активісти незаконно піднялися на платформу West Hercules, зазначила організація. Платформа стоїть на якорі неподалік від норвезького міста Гаммерфест, яке вважають найпівнічнішим містом Європи. У Гаммерфесті розташовуаний завод зі зрідження газу, який також належить Enquinor.

"Ми, очевидно, перебуваємо в середині кліматичної кризи. Видобуток нової нафти є неприйнятним, тому ми повинні демонструвати опір будь-яким шляхом, який нам доступний", - заявив голова норвезького відділення Greenpeace Фроде Плейм.

Активисти, які проникли на платформу West Hercules, походять з Норвегії, Швеції та Данії.

Активісти тримають плакат, на якому написано Зупиніть буріння в Арктиці

Активісти тримають плакат, на якому написано "Зупиніть буріння в Арктиці"

Ця нафтова платформа незабаром розпочне розробку свердловини за ліцензією державних органів Норвегії у східній частині Баренцевого моря, за 435 кілометрів на північ від узбережжя континентальної Норвегії. Enquinor не зміг оперативно надати коментар для DW. Разом з Enquinor  ділянку розроблятимуть DNO, Petoro, Lundin Petroleum та ConocoPhillips. Норвегія - найбільший європейський виробник нафти. Країна є другим після Росії найбільшим постачальником газу до Європи.  

Платформа West Hercules стоїть неподалік від найпівнічнішого міста континетальної Європи

Платформа West Hercules стоїть неподалік від найпівнічнішого міста континетальної Європи

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