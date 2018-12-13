 Активісти закликають ЮНЕСКО врятувати Ханський палац у Бахчисараї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

Активісти закликають ЮНЕСКО врятувати Ханський палац у Бахчисараї

Захисники культурних пам'яток Криму звернулися до ЮНЕСКО щодо порятунку Ханського палацу в Бахчисараї. Звернення підписали понад 5000 осіб в Україні та Канаді.

Ханський палац у Бахчисараї

Ханський палац у Бахчисараї

Захисники культурних пам'яток Криму закликають ЮНЕСКО допомогти врятувати Ханський палац у Бахчисараї. Оригінал звернення на 284 сторінках та понад 5000 підписів активісти подали в п'ятницю, 14 грудня, офіційним листом до міністерства закордонних справ України, звідки документ надійде в офіс ЮНЕСКО. Аналогічне звернення щодо порятунку Ханського палацу активісти вже подали до національного комітету Туреччини при Міжнародній раді з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS).

Зі слів підписантів, для них звернення до ЮНЕСКО є нагодою привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми руйнування пам'ятки. "Ханському палацу завдали незворотної шкоди, - розповіла в коментарі DW екс-директорка Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова. - Його первісний вигляд відновити вже неможливо. Замість реставрації проводять варварський ремонт, використовуючи абсолютно невідповідні матеріали і технології. Покрівлю Великої ханської мечеті демонтували, і від осені 2017 року вона стояла під дощами й снігом. Головний корпус обносять залізним каркасом, опори якого заливають бетоном. Жодних наукових експертиз при цьому не проводять".

Загроза асиміляції кримських татар

Бахчисарайський ханський палац є частиною історико-культурного заповідника. За рік до анексії півострова пам'ятку внесли до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У листопаді 2017 року міністерство культури України висловило протест через роботи на території Ханського плацу.

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Зі слів пані Аблялімової, за роки анексії численні музейні колекції вивезені з Криму в Росію під виглядом проведення тимчасових виставок, ведеться політика асиміляції корінного населення. "Це свідоме стирання історичної пам'яті, для Росії в Криму немає місця для кримських татар, - каже колишня директорка музею.  Адже це народ, який руйнує міф про те, що нібито Крим завжди був і залишатиметься російським".

За даними моніторингу ЮНЕСКО, оприлюдненого 2017 року, внаслідок ремонтних робіт під керівництвом російських фахівців Ханський палац втрачає історичну та автентичну цінність. Також у звіті організації зазначено, що викликає тривогу стан замку "Ластівчине гніздо" в Гаспрі та Генуезької фортеці в Судаку. Збір підписів за порятунок Ханського палацу триває, активісти готують аналогічні звернення до ЮНЕСКО у США та інших країнах.

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