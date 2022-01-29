Вибори в Антарктиді: як голосуватимуть українські полярники (25.03.2019)

Як проголосувати на президентських виборах, якщо ви знаходитесь на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" на острові Галіндез? Це найвіддаленіша виборча дільниця України. Ось деякі "полярні" особливості голосування за 15 тисяч км від Києва.