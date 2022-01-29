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"Академік Вернадський" – українська антарктична науково-дослідна станція. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Академік Вернадський".
Українська науково-дослідна станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез, що в семи кілометрах від узбережжя Антарктичного півострова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Сніг довкола української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці набув червоного забарвлення. Як науковці пояснюють таке унікальне явище і яке значення воно має в контексті глобального потепління, дивіться у відео DW.
Як проголосувати на президентських виборах, якщо ви знаходитесь на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" на острові Галіндез? Це найвіддаленіша виборча дільниця України. Ось деякі "полярні" особливості голосування за 15 тисяч км від Києва.