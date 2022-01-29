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Академік Вернадський

"Академік Вернадський" – українська антарктична науково-дослідна станція. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Академік Вернадський".

Українська науково-дослідна станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез, що в семи кілометрах від узбережжя Антарктичного півострова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Український криголам Ноосфера вирушив до Антарктиди

Український криголам "Ноосфера" вирушив до Антарктиди 29.01.2022

Флагман українського науково-дослідного флоту прямує до української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Кривавий сніг: що виявили українські науковці в Антарктиді (28.02.2020) 28.02.2020

Сніг довкола української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці набув червоного забарвлення. Як науковці пояснюють таке унікальне явище і яке значення воно має в контексті глобального потепління, дивіться у відео DW.

Вибори в Антарктиді: як голосуватимуть українські полярники (25.03.2019) 26.03.2019

Як проголосувати на президентських виборах, якщо ви знаходитесь на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" на острові Галіндез? Це найвіддаленіша виборча дільниця України. Ось деякі "полярні" особливості голосування за 15 тисяч км від Києва.

Українські жінки повертаються в Антарктиду (відео)

Українські жінки повертаються в Антарктиду (відео) 12.03.2019

Гендерна рівність в Антарктиді: наприкінці березня на "край світу" поїде друга частина української експедиції. Вперше за 20 років на станції "Академік Вернадський" працюватимуть жінки.

Гендерна рівність в Антарктиді: вперше за 20 років туди їдуть українки (12.03.2019) 12.03.2019

Українські жінки повертаються в Антарктиду. Наприкінці березня на "край світу" поїде друга частина української експедиції. Вперше за 20 років на станції "Академік Вернадський" працюватимуть жінки.

Що українці роблять в Антарктиді

Що українці роблять в Антарктиді 17.03.2017

У квітні до Антарктиди вирушить експедиція з українського Антарктичного наукового центру. Команда з 12-ти осіб цілий рік проводитиме там наукові дослідження і житиме у снігах.

Нових заповідників в Антарктиці поки не буде. Через Росію, Китай та Україну

Нових заповідників в Антарктиці поки не буде. Через Росію, Китай та Україну 02.11.2012

Природозахисні організацї критикують провал переговорів про створення нових морських заповідних територій в Антарктиці. Згоди не змогли дійти через суміви Китаю, Росії та України.

Беззахисна Антарктида або чи подобаються пінгвінам різдвяні пісні 04.01.2004

Антарктида - континент, де немає державних кордонів і місцевого населення. На неосяжних просторах постійно мешкає лише кілька тисяч співробітників наукових полярних станцій.