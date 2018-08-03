Аеропорт Франкфурта частково евакуювали через прорив невідомого через контроль безпеки

Частину найбільшого аеропорту Німеччини - Франкфурт-на-Майні - евакуювали через те, що невідома особа потрапила до зони посадки на літаки, не пройшовши безпековий контроль.
Через особу, яка необґрунтовано перебувала у зоні посадки на літаки , у вівторок, 7 серпня, аеропорт Франкфурта частково евакуювали. Про це інформагенції dpa повідомив речник федеральної поліції Німеччини Реза Ахмарі у приміщенні самого аеропорту. На даний момент ще не завершено перевірку безпекової зони аеропорту на наявність потенційних загроз, тому правоохоронці прийняли рішення зупинити посадку пасажирів.
Авіакомпанія Lufthansa, для якої Франкфурт є базовим аеропортом, повідомила, що посадку на рейси зупинено на рівнях A та Z у терміналі 1.
У липні поточного року відбулася евакуація терміналу в аеропорті Мюнхена, де також у зону безпеки другого терміналу безконтрольно проникла жінка. Через інцидент другий термінал мюнхенського аеропорту тоді закрили. Майже 200 суботніх рейсів були скасовані, а ще 60 затримані.
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