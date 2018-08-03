 Аеропорт Франкфурта частково евакуювали через прорив невідомого через контроль безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Аеропорт Франкфурта частково евакуювали через прорив невідомого через контроль безпеки

Частину найбільшого аеропорту Німеччини - Франкфурт-на-Майні - евакуювали через те, що невідома особа потрапила до зони посадки на літаки, не пройшовши безпековий контроль.

Федеральна поліція в аеропорту Франкфурта

Федеральна поліція в аеропорту Франкфурта

Через особу, яка необґрунтовано перебувала у зоні посадки на літаки , у вівторок, 7 серпня, аеропорт Франкфурта частково евакуювали. Про це інформагенції dpa повідомив речник федеральної поліції Німеччини Реза Ахмарі у приміщенні самого аеропорту. На даний момент ще не завершено перевірку безпекової зони аеропорту на наявність потенційних загроз, тому правоохоронці прийняли рішення зупинити посадку пасажирів.

Авіакомпанія Lufthansa, для якої Франкфурт є базовим аеропортом, повідомила, що посадку на рейси зупинено на рівнях A та Z у терміналі 1.

У липні поточного року відбулася евакуація терміналу в аеропорті Мюнхена, де також у зону безпеки другого терміналу безконтрольно проникла жінка. Через інцидент другий термінал мюнхенського аеропорту тоді закрили. Майже 200 суботніх рейсів були скасовані, а ще 60 затримані.

Дивитись відео 03:26
Now live
03:26 хв

Зіпсований відпочинок: що криється за дешевими турами за кордон (04.07.2018)

DW.COM

Що робити авіапасажирам при скасуванні рейсу

З 25 липня страйкує великий європейський авіаперевізник Ryanair. Що робити, якщо ваш рейс затримали або скасували, і ви при цьому летите в одну з країн Євросоюзу або перебуваєте в одній із них? (25.07.2018)  

Аеропорт Ганновера знову запрацював після пошкоджень через спеку

Летовище німецького Ганновера знов почав приймати та відправляти літаки. Напередодні його закрили через пошкодження злітно-посадкової смуги внаслідок спеки. (25.07.2018)  

Понад 330 рейсів скасовані в аеропорту Мюнхена

Понад 700 пасажирів змушені були ночувати в мюнхенському аеропорту через скасування близько 330 рейсів. Хаос на летовищі був спричинений тим, що напередодні в зону безпеки другого терміналу безконтрольно проникла жінка. (29.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Зіпсований відпочинок: що криється за дешевими турами за кордон (04.07.2018)  

Також за темою

Deutschland Teilweise Räumung am Frankfurter Flughafen

Евакуацію аеропорту Франкфурта спричинила жінка 31.08.2016

Аеропорт Франкфурта-на-Майні відновив свою роботу. Порушницею правил безпеки в аеропорту виявилася жінка.

Deutschland | Ryanair startet bald auch von Frankfurt am Main

Лоукостери в Німеччині б'ють усі рекорди 19.05.2017

Близько чверті усіх вильотів з німецьких аеропортів здійснюють низькобюджетні перевізники. Ціни на квитки падають, лоукостери запускають рейси до Азії та США.

Докладно

СБУ не повинна мати виконавчих повноважень, вважають правозахисники

Екс-глава МВС Німеччини: СБУ не має переслідувати фірми

Екс-міністр внутрішніх справ ФРН Ґергарт Баум розповів DW про проблеми українського бізнесу через сваволю спецслужб. 

Ан-225

Boeing та "Антонов" разом набиратимуть висоту

Які шанси дасть співпраця між ДП "Антонов" та Boeing українському авіапрому - в матеріалі DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  