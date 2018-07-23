Аеропорт Ганновера знову запрацював після пошкоджень через спеку

У Німеччині аеропорт Ганновера, який напередодні закрили через спеку, у середу, 25 липня, знову почав працювати. Злітно-посадкову смугу летовища, яка була пошкоджена, відремонтували, повідомила речниця аеропорту.

Реєстрація на рейси розпочалась о 3 годині ночі. Перший літак авіакомпанії KLM вилетів до Амстердама о 6:31. Також в аеропорт першим прибув літак з Майорки.

За даними сайту аеропорту, внаслідок непередбаченого закриття аеропорту було скасовано 28 рейсів. Деякі пасажири були змушені ночувати в аеропорту.