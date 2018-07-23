 Аеропорт Ганновера знову запрацював після пошкоджень через спеку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

Аеропорт Ганновера знову запрацював після пошкоджень через спеку

Летовище німецького Ганновера знов почав приймати та відправляти літаки. Напередодні його закрили через пошкодження злітно-посадкової смуги внаслідок спеки.

Аеропорт Ганновера знову почав працювати

Аеропорт Ганновера знову почав працювати

У Німеччині аеропорт Ганновера, який напередодні закрили через спеку, у середу, 25 липня, знову почав працювати. Злітно-посадкову смугу летовища, яка була пошкоджена, відремонтували, повідомила речниця аеропорту.

DW.COM

Аномальна спека стала причиною закриття аеропорту в німецькому місті Ганновер. Скасували понад 80 рейсів. Летовище не працюватиме щонайменше до ранку середи. (24.07.2018)

Реєстрація на рейси розпочалась о 3 годині ночі. Перший літак авіакомпанії KLM вилетів до Амстердама о 6:31. Також в аеропорт першим прибув літак з Майорки.

За даними сайту аеропорту, внаслідок непередбаченого закриття аеропорту було скасовано 28 рейсів. Деякі пасажири були змушені ночувати в аеропорту.

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