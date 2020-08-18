Адміністрація США дозволила видобуток нафти в природоохоронній зоні на Алясці

Адміністрація США, незважаючи на широку критику, дозволила видобуток нафти в природоохоронній зоні Arctic National Wildlife Refuge на Алясці. Міністр внутрішніх справ США Девід Бернхардт в понеділок, 17 серпня, заявив у інтерв'ю виданню The Wall Street Journal, що продаж ліцензій на буріння там може початися вже до кінця 2020 року.

"Я сповнений віри в те, що буріння буде проводитися відповідально, з дотриманням екологічних стандартів та без шкоди природі", - зауважив Бернхардт.

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Захисники природи протестують проти видобутку нафти на Алясці

У відповідь на рішення адміністрації США захисники природи оголосили, що мають намір домагатися заборони на видобуток нафти в регіоні, що є природним місцем існування для білих ведмедів, оленів і багатьох інших тварин.

"Наш клімат перебуває в критичному стані, ціни на нафту обвалилися, а великі банки всюди виходять з фінансування подібних проєктів в Арктиці", - заявив Адам Колтон, що представляє природоохоронну організацію Alaska Wilderness League, цитує інформагенція AFP. "Тим не менш, уряд Трампа поспішає виставити на продаж останній незайманий регіон нашої країни і таким чином піддати ризику його корінних жителів і чудовий світ рослин і тварин", - критикує Колтон рішення Білого дому.

За словами захисника природи, він збирається оскаржувати дозвіл на видобуток нафти на Алясці в суді, зв'язатися з Конгресом і чинити тиск на нафтові компанії, щоб запобігти розробці корисних копалин на Алясці.

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Дональд Трамп і захист клімату

Три роки тому, коли більшість в обох палатах Конгресу США мали республіканці, Конгрес дозволив буріння нафтових свердловин в природоохоронній зоні на півночі Аляски. На даний момент більшість в Палаті представників мають демократи, які є опонентами Трампа.

Президент США Дональд Трамп відомий своїм скептичним ставленням до проблем захисту клімату. За час свого президентства він послабив низку екологічних приписів, щоб стимулювати розвиток нафтової промисловості в США.

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