 Адміністрація США дозволила видобуток нафти в природоохоронній зоні на Алясці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Адміністрація США дозволила видобуток нафти в природоохоронній зоні на Алясці

Попри критику екологів, продаж ліцензій на буріння нафтових свердловин в природоохоронній зоні Arctic National Wildlife Refuge на Алясці може початися вже наприкінці 2020 року.

Природоохоронна зона Arctic National Wildlife Refuge на Алясці

Природоохоронна зона Arctic National Wildlife Refuge на Алясці

Адміністрація США, незважаючи на широку критику, дозволила видобуток нафти в природоохоронній зоні Arctic National Wildlife Refuge на Алясці. Міністр внутрішніх справ США Девід Бернхардт в понеділок, 17 серпня, заявив у інтерв'ю виданню The Wall Street Journal, що продаж ліцензій на буріння там може початися вже до кінця 2020 року.

"Я сповнений віри в те, що буріння буде проводитися відповідально, з дотриманням екологічних стандартів та без шкоди природі", - зауважив Бернхардт.

Читайте також: У США в Долині Смерті зафіксували найвищу температуру на планеті

Захисники природи протестують проти видобутку нафти на Алясці

У відповідь на рішення адміністрації США захисники природи оголосили, що мають намір домагатися заборони на видобуток нафти в регіоні, що є природним місцем існування для білих ведмедів, оленів і багатьох інших тварин.

"Наш клімат перебуває в критичному стані, ціни на нафту обвалилися, а великі банки всюди виходять з фінансування подібних проєктів в Арктиці", - заявив Адам Колтон, що представляє природоохоронну організацію Alaska Wilderness League, цитує інформагенція AFP. "Тим не менш, уряд Трампа поспішає виставити на продаж останній незайманий регіон нашої країни і таким чином піддати ризику його корінних жителів і чудовий світ рослин і тварин", - критикує Колтон рішення Білого дому.

За словами захисника природи, він збирається оскаржувати дозвіл на видобуток нафти на Алясці в суді, зв'язатися з Конгресом і чинити тиск на нафтові компанії, щоб запобігти розробці корисних копалин на Алясці.

Читайте також: Клімат до 2070 року: спека загрожує мільярдам

Дональд Трамп і захист клімату

Три роки тому, коли більшість в обох палатах Конгресу США мали республіканці, Конгрес дозволив буріння нафтових свердловин в природоохоронній зоні на півночі Аляски. На даний момент більшість в Палаті представників мають демократи, які є опонентами Трампа.

Президент США Дональд Трамп відомий своїм скептичним ставленням до проблем захисту клімату. За час свого президентства він послабив низку екологічних приписів, щоб стимулювати розвиток нафтової промисловості в США. 

Дивитись відео 02:19

"Паризька угода житиме" - світ реагує на рішення Трампа (02.06.2017)

Дивитись відео 03:27

Вихід США з кліматичної угоди: демонстранти та Ілон Маск проти рішення Трампа (02.06.2017)

Реклама

Докладно

25 жовтня українці обиратимуть нову місцеву владу (архівне фото)

Що треба знати про місцеві вибори 25 жовтня

25 жовтня майже на усю Україну чекає "перезавантаження" місцевої влади. Про які виборчі новації важливо знати?  

Сири з молока власних кіз ветеран-переселенець продає вже по всій країні (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Агротуризм біля лінії фронту (відео)

Ветеран АТО Сергій Свириденко з нуля заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  