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Адмінкордон з Кримом

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Адмінкордон з Кримом".

Після анексії Росією Криму весною 2014 року адміністративна межа між Херсонською областю та Кримом була укріплена й перетворилась фактично на "кордон". Для перетину цієї адмінмежі діє три контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду Каланча, Чаплинка і Чонгар. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

КПВВ на адмінкордоні з Кримом та пункти пропуску в аеропортах відновлюють роботу

КПВВ на адмінкордоні з Кримом та пункти пропуску в аеропортах відновлюють роботу 13.06.2020

На КПВВ з'являться приміщення для проведення медичного огляду, однак особам, які прибувають із Криму під час пандемії, доведеться пройти самоізоляцію.

Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі (фотогалерея) 17.03.2019

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW.

Адмінкордон з Кримом: п'ять років тимчасовості

Адмінкордон з Кримом: п'ять років тимчасовості 16.03.2019

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України кордоном. В якому стані перебувають пункти пропуску з боку Херсонської області через п'ять років - у репортажі DW.
Запізніла хімічна реакція: чому погіршилась екологічна ситуація на адмінмежі з Кримом?

Запізніла хімічна реакція: чому погіршилась екологічна ситуація на адмінмежі з Кримом? 16.09.2018

Де-факто влада анексованого Криму оголосила в Армянську надзвичайну ситуацію через забруднення повітря викидами заводу "Кримський титан" і подовжила шкільні канікули. Скарги на здоров'я місцевих мешканців не вщухають.
Забруднення без кордонів: як Кримський титан отруює повітря на адмінкордоні з Кримом

Забруднення без кордонів: як "Кримський титан" отруює повітря на адмінкордоні з Кримом 05.09.2018

Понад тиждень мешканці півдня Херсонщини та півночі окупованого Криму скаржаться на проблеми зі здоров'ям через забруднення повітря заводом "Кримський титан". Репортаж DW з місця подій.

Кримський кордон: блокада закінчилась, хай живе блокада

Кримський кордон: блокада закінчилась, хай живе блокада 01.03.2016

Уже понад місяць, як цивільна блокада Криму переросла в офіційну заборону на ввезення товарів з України до окупованого півострова. Як змінилося за цей час життя прикордонників, митників та активістів, з'ясовувала DW.
З України в Україну через кордон

З України в Україну через "кордон" 11.03.2014

Українські солдати на кордоні Криму виглядають суворо - у масках, із автоматами Калашникова. Насправді ж вони привітні, невпевнені та молоді - як і російські солдати на відстані 50 метрів з іншого боку.