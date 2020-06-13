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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Адмінкордон з Кримом".
Після анексії Росією Криму весною 2014 року адміністративна межа між Херсонською областю та Кримом була укріплена й перетворилась фактично на "кордон". Для перетину цієї адмінмежі діє три контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду Каланча, Чаплинка і Чонгар. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Де-факто влада анексованого Криму оголосила в Армянську надзвичайну ситуацію через забруднення повітря викидами заводу "Кримський титан" і подовжила шкільні канікули. Скарги на здоров'я місцевих мешканців не вщухають.