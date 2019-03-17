Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі (фотогалерея)

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW.
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