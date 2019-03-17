Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі (фотогалерея)

Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі у фото

Фантомні колії

Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року