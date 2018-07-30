Адвокати Януковича влаштували демарш під час дебатів у суді

У середу, 1 серпня, Оболонський районний суд Києва почав дебати у справі колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді. На початку засідання захисники Януковича клопотали про допит свідка - колишнього прем'єра України Миколи Азарова, передає видання "Українська правда". Але суддя нагадав, що стадія клопотань закінчена і дав слово у дебатах прокурору.

Коли прокурор почав зачитувати обвинувачення, приватний адвокат підсудного Олександр Байдик та держзахисник Віктор Овсянников схопилися зі своїх місць, почали кричати на суддю і намагалися забрати мікрофон з рук прокурора.

"Прокуроре, припиніть дебати! Перестаньте порушувати закон. Це порушення права на захист!", - вигукував Байдик. Згодом захисники Януковича покинули зал суду. У зв'язку з цим суддя оголосив перерву до 14:00.

Як повідомлялось, 31 липня суд призначив Януковичу державного адвоката, оскільки його чотири захисники самоусунулись від участі в дебатах. Також суддя допустив до дебатів приватного адвоката Януковича Олександра Байдика.

Віктору Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно в зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича За благодійні внески Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича Елітний маєток Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича Фінська розкіш Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича Розумна система У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича Масажний стіл Януковича Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича Зброя зникла у невідомому напрямку На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича Дорога забава на кілька разів У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича Будинок Пшонки По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича Рибалка з пірсу Пшонки Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича Доступна для усіх розкіш У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків". Автор: Лілія Ржеутська

