 Адвокати: Вже 23 затриманих українських моряків назвали себе військовополоненими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

Адвокати: Вже 23 затриманих українських моряків назвали себе військовополоненими

Член екіпажу буксира "Яни Капу" Володимир Варімез та співробітник СБУ Андрій Драч, яких утримують в російському СІЗО, оголосили себе військовополоненими та відмовилися давати свідчення, повідомили їхні адвокати.

Один із затриманих українських моряків, 27 листопада 2018 року

Один із затриманих українських моряків, 27 листопада 2018 року

Майже всі українські моряки, затримані Росією після інциденту в Керченській протоці, заявили, що є військовополоненими і відмовилися давати свідчення. У вівторок, 25 грудня, це зробили ще двоє затриманих.

Зокрема, військовополоненим назвав себе співробітник СБУ Андрій Драч, котрий перебував на катері "Нікополь". Про це повідомив його адвокат Артем Пепа. "Андрій у рамках допиту заявив про те, що вважає себе військовополоненим, в іншій частині запитань відмовився від дачі свідчень", - написав адвокат на своїй сторінці у Facebook.

Згодом адвокат Микола Полозов повідомив, що член екіпажу "Яни Капу" Володимир Варімез на слідчих діях під протокол також заявив, що є військовополоненим. Як повідомлялося, напередодні військовополоненими назвали себе ще троє ув'язнених українців. Таким чином, загалом військовополоненими оголосили себе вже 23 з 24 затриманих у Керченській протоці українців.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Затримані судна відконвоювали в Керч.

DW.COM

Під час зустрічі з українським міністром оборони Степаном Полтораком спецпредставник США Курт Волкер назвав російську агресію неприйнятною та закликав Кремль звільнити заарештованих українських моряків. (18.12.2018)

Троє членів екіпажу рейдового буксира ВМС України "Яни Капу", затримані росіянами в Керченській протоці, теж оголосили себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола Полозов. (24.12.2018)

Згодом за рішенням судів у Сімферополі і Керчі всі 24 моряки були заарештовані. У ніч на 30 листопада 21 військового перевезли з Криму в московський слідчий ізолятор "Лефортово", ще трьох поранених - у лікарню СІЗО "Матроська тиша".

Одразу після інциденту ФСБ РФ заявила, що українські військові судна увійшли в територіальні води РФ за вказівкою київської влади, і охарактеризувала інцидент як провокацію, яку координували два співробітники Служби безпеки України (СБУ). Крім того, російська сторона стверджувала, що Київ не повідомив Росію про прохід кораблів ВМС України через Керченську протоку. На додачу в ФСБ наголошували, що затриманих українців не можна вважати військовополоненими. Натомість Київ назвав дії російських прикордонників неправомірними. На думку української влади, Росія порушила конвенцію ООН з морського права і договір між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

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