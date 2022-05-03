Аграрний експорт

З України вивели 1,5 мільярда доларів прибутку з експорту зерна - дослідження

Зерно з України експортували через країни з низькими податками, йдеться у дослідженні, представленому в Європарламенті. У такий спосіб з країни вивели 1,5 мільярда доларів прибутку. Чи сплатили з них податки, невідомо.