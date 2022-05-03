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Аграрний експорт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "аграрний експорт".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з Азовсталі

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з "Азовсталі" 03.05.2022

Уперше за понад місяць президент Франції Еммануель Макрон зателефонував Путіну. Розмова тривала понад дві години.

Гумкоридор із Маріуполя: Київ чекає на режим тиші від Москви

Гумкоридор із Маріуполя: Київ чекає на режим тиші від Москви 30.03.2022

Триває розпочата 24 лютого війна Росії проти України. DW стежила за подіями 30 березня.
Український експорт товарів у 2021 році досяг довоєнного рівня - мінекономіки

Український експорт товарів у 2021 році досяг довоєнного рівня - мінекономіки 05.01.2022

Експорт товарів з України за 2021 рік склав 68,24 мільярди доларів. Востаннє такі показники були у 2011-2012 роках.
Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед

Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед 28.02.2020

Одне з найбільших європейських об'єднань виробників агропродукції підозрює Україну в експорті до ЄС меду, розбавленого цукровим сиропом. Українці відкидають звинувачення. DW розбиралася.

Українські харчі шукають свою нішу у Німеччині

Українські харчі шукають свою нішу у Німеччині 28.11.2019

Українські аграрії та виробники харчів збільшують експорт до Німеччини. Найбільш перспективною фахівці називають органічну продукцію.
З України вивели 1,5 мільярда доларів прибутку з експорту зерна - дослідження

З України вивели 1,5 мільярда доларів прибутку з експорту зерна - дослідження 13.11.2019

Зерно з України експортували через країни з низькими податками, йдеться у дослідженні, представленому в Європарламенті. У такий спосіб з країни вивели 1,5 мільярда доларів прибутку. Чи сплатили з них податки, невідомо.
Як скандал із українською курятиною може змінити квоти для України на експорт до ЄС

Як скандал із українською курятиною може змінити квоти для України на експорт до ЄС 04.06.2019

ЄС хоче збільшити квоти для безмитного ввезення м'яса птиці з України. Цьому посприяв скандал довкола компанії МХП, експансії якої побоюються європейські фермери. Та в Києві угоду перемогою не вважають.
Для німецького бізнесу Польща і Чехія набагато важливіші за Росію

Для німецького бізнесу Польща і Чехія набагато важливіші за Росію 23.02.2019

У Німеччині проаналізували підсумки торгівлі зі Східною Європою і пострадянськими країнами за 2018 рік. Україна нарощує оберти і в експорті, і в імпорті.

Аграрний експорт України у 2018 році зріс на 165 мільйонів доларів

Аграрний експорт України у 2018 році зріс на 165 мільйонів доларів 30.11.2018

За десять місяців 2018 року аграрний експорт склав 14,8 мільярда доларів, що на 165 мільйонів доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляють у міністерстві аграрної політики України.
Український аграрний експорт 2017 року зріс на 16 відсотків

Український аграрний експорт 2017 року зріс на 16 відсотків 26.01.2018

У 2017 році експорт аграрної та харчової продукції з України склав майже 18 мільярдів доларів. Це на 16,3 відсотка більше, ніж роком раніше.
Україна на аграрній виставці Зелений тиждень в Берліні: смачно і весело

Україна на аграрній виставці "Зелений тиждень" в Берліні: смачно і весело 19.01.2016

Україна офіційно не бере участі у міжнародній аграрній виставці в Берліні. Але продукти та страви української кухні представлені одразу у двох павільйонах "Зеленого тижня", який триває у німецькій столиці.