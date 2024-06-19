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ЕкономікаЄвропа

Єврокомісія відновлює мито на українські яйця

Валерій Сааков
19 червня 2024 р.

ЄС збирається запровадити ввізне мито на імпорт яєць з України. Напередодні Єврокомісія ухвалила подібне рішення щодо українського вівса.

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Курячі яйця
ЯйцяФото: Peter Endig/dpa/picture alliance

Європейська Комісія збирається запровадити ввізні мита на імпорт українських яєць. Про це заявив речник Єврокомісії в середу, 19 червня, повідомляє агенція Reuters.

За його словами, обмеження набудуть чинності протягом наступних двох тижнів після того, як буде досягнутий раніше узгоджений річний пороговий рівень для цього імпорту.

ЄС повернув мита на український овес

Напередодні Єврокомісія ухвалила подібне рішення щодо імпорту вівса з України.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році Європейський Союз надав українським виробникам аграрної продукції можливість користуватися спеціальним механізмом, створеним для стимулювання торговельних потоків з ЄС, суть якого полягала в скасуванні обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України до Євросоюзу.

Однак у відповідь на протести фермерів по всьому блоку, зокрема в Польщі, котрі виступали проти дешевого імпорту української агропродукції та закидали українським постачальникам недобросовісну конкуренцію, ЄС встановив максимальні обсяги імпорту агропродукції з України.

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