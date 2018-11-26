Аграрний експорт України у 2018 році зріс на 165 мільйонів доларів

Український аграрний експорт збільшився майже на 165 мільйонів доларів США за перші 10 місяців 2018 року (порівняно з аналогічним періодом минулого року) та склав 14,8 мільярда доларів. Про це в четвер, 29 листопада, повідомила прес-служба міністерства аграрної політики та продовольства України.

Заступниця міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева зазначила, що за січень-жовтень 2018 року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу склав 19,2 мільярда доларів та збільшився на 5 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, український аграрний та харчовий експорт склав 14,8 мільярда доларів, а імпорт - 4,3 мільярда доларів США.

"Нашими головними торговельними партнерами в галузі АПК залишаються країни Азії, які займають перше місце в регіональній структурі експорту, друге - Європейський Союз, третє - країни Африки", - повідомила Трофімцева.

За словами заступниці міністра, на 98,3 відсотка (або ж на 48,8 мільйона доларів) збільшився експорт олії ріпакової і гірчичної, на 68,7 відсотка (на 39,7 мільйона доларів) зріс експорт яєць птиці, на 31,7 відсотка (або на 102,3 мільйона доларів) збільшився експорт м'яса та субпродуктів домашньої птиці. Спостерігається також підвищення обсягів експорту шоколаду (на 17,8 відсотка), кондитерських виробів (на 20,1 відсотка), горіхів (на 61,5 відсотка), а також інших груп товарів.

Помітно збільшився також і імпорт агропродукції - на 20,8 відсотки. Як зазначила Трофімцева, найбільше на український ринку постачались риба, плоди, горіхи, тютюн, какао боби, шоколад, олія, кава, чай та прянощі.

Тим часом "Український клуб аграрного бізнесу" інформує, що Україна станом на 26 листопада 2018 року повністю використала десять квот на безмитний експорт у рамках зони вільної торгівлі із Євросоюзом, пише агенція "Інтерфакс-Україна". Зокрема, використані квоти на мед, крупи, солод і пшеничну клейковину, оброблені томати, виноградний та яблучний соки, пшеницю та кукурудзу, вершкове масло та м'ясо птиці.