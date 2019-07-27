 Авіаудар по турецькому конвою у Сирії - Анкара заявила, що це суперечить домовленостям з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2019

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Авіаудар по турецькому конвою у Сирії - Анкара заявила, що це суперечить домовленостям з РФ

Турецький військовий конвой потрапив під обстріл, коли прямував до спостережного пункту у сирійській провінції Ідліб. Анкара вважає, що це суперечить її домовленостям з Москвою.

Сирійська провінція Ідліб

Сирійська провінція Ідліб

У північній Сирії турецький військовий конвой у понеділок, 19 серпня, потрапив під авіаудар. Обстріл стався у провінції Ідліб, коли конвой направлявся до спостережного пункту. За даними базованого у Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок обстрілу загинув один боєць, який супроводжував конвой, передає агенція Reuters. Втім турецьке міністерство оборони повідомило, що через обстріл загинули троє цивільних та ще 12 людей дістали поранень. Після обстрілу конвой зупинився на дорозі.

У Туреччині також заявили, що атака суперечить домовленостям з Росією, яка є союзником сирійського президента Башара Асада. Анкара повідомила, що конвой виїхав о 5.30 ранку, попередивши перед цим російську сторону, передає агенція dpa. Втім, за три години відбувся авіаобстріл. Поки невідомо, хто здійснив авіаудар - сирійські чи російські літаки.

Міністерство закордонних справ Сирії повідомило, що конвой перевозив бронетехніку та боєприпаси до міста Хан-Шейхун, яке знаходиться під контролем повстанців, передає агенція AP. Сирійські державні ЗМІ, своєю чергою, назвали перебування турецького конвою на сирійській території актом агресії.

DW.COM

Підтримка з повітря наступу армії Башара Асада на північному заході Сирії призвела до нових жертв серед мирного населення. Спостерігачі повідомили про загибель щонайменше 27-ми цивільних за дві останніх доби. (17.08.2019)

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Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що урядова армія захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт, що розташоване поблизу Хан-Шейхуна. Захоплення Аль-Хобейта стало найпомітнішим успіхом армії Асада від початку її наступу в провінції Ідліб три місяці тому, заявили у центрі моніторингу. За даними спостерігачів, у боях за Аль-Хобейт загинули понад сто бійців з обох сторін.

Наприкінці квітня цього року урядові війська Сирії разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб та Хама. За даними центру моніторингу, відтоді внаслідок дій урядових військ та російської авіації загинули щонайменше 730 мирних жителів. В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань кількість жертв серед цивільних внаслідок бойових дій за цей період оцінюють у понад 500 осіб.

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