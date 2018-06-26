 Авіаудари сил Асада у Сирії: щонайменше 46 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

Авіаудари сил Асада у Сирії: щонайменше 46 загиблих

Продовжується наступ сирійської армії на контрольовані повстанцями території на південному заході Сирії: кількість загиблих наближається до сотні, повідомляють спостерігачі.

Сирійська армія продовжує наступ у провінції Дар'а

Сирійська армія продовжує наступ у провінції Дар'а

Щонайменше 46 осіб загинули внаслідок авіаударів на південному заході Сирії протягом останніх двох днів, 27 та 28 червня. Як повідомляє у четвер, 28 червня, агенція Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, авіаудари по території провінції Дар'а, яка контролюється сирійськими повстанцями, були завдані армією країни.

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Наступ сирійських урядових сил на території, зайняті повстанцями, змушує цивільних втікати від боїв. ООН прогнозує різке збільшення числа вимушених переселенців. (26.06.2018)

Сирійські урядові війська за підтримки з повітря продовжують наступ у провінції Дар'а. Близько 20 тисяч людей були змушені залишити свої помешкання. (25.06.2018)

За даними спостерігачів, з початку наступу сирійської армії у провінції Дар'а, що розпочався 19 червня, кількість загиблих становить щонайменше 93 особи. За останні два дні ще щонайменше 11 тисяч цивільних осіб стали біженцями та покинули власні домівки у цій провінції. Раніше цього тижня в Організації Об'єднаних Націй повідомили, що близько 45 тисяч цивільних змушені були рятуватись втечею від обстрілів з провінції Дар'а.

Жодних офіційніих коментарів стосовно наслідків авіаударів від уряду Асада чи Росії, яка підтримує сирійський уряд, поки що не було.

Дар'а залишається одним з останніх регіонів, який після семи років громадянської війни в Сирії контролюють сили, опозиційні Башару Асаду. Останній уже пообіцяв повернути контроль уряду над провінцією. Для сирійського уряду бойові дії у цій частині країни ускладнюються територіальною близькістю Йорданії та Ізраїлю, хоча сирійська авіація досі не бомбардувала території безпосередньо поряд з окупованими Ізраїлем Голанськими висотами, зауважує Reuters.

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