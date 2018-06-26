Авіаудари сил Асада у Сирії: щонайменше 46 загиблих

Щонайменше 46 осіб загинули внаслідок авіаударів на південному заході Сирії протягом останніх двох днів, 27 та 28 червня. Як повідомляє у четвер, 28 червня, агенція Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, авіаудари по території провінції Дар'а, яка контролюється сирійськими повстанцями, були завдані армією країни.

За даними спостерігачів, з початку наступу сирійської армії у провінції Дар'а, що розпочався 19 червня, кількість загиблих становить щонайменше 93 особи. За останні два дні ще щонайменше 11 тисяч цивільних осіб стали біженцями та покинули власні домівки у цій провінції. Раніше цього тижня в Організації Об'єднаних Націй повідомили, що близько 45 тисяч цивільних змушені були рятуватись втечею від обстрілів з провінції Дар'а.

Жодних офіційніих коментарів стосовно наслідків авіаударів від уряду Асада чи Росії, яка підтримує сирійський уряд, поки що не було.

Дар'а залишається одним з останніх регіонів, який після семи років громадянської війни в Сирії контролюють сили, опозиційні Башару Асаду. Останній уже пообіцяв повернути контроль уряду над провінцією. Для сирійського уряду бойові дії у цій частині країни ускладнюються територіальною близькістю Йорданії та Ізраїлю, хоча сирійська авіація досі не бомбардувала території безпосередньо поряд з окупованими Ізраїлем Голанськими висотами, зауважує Reuters.