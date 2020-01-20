Авіаудари коаліції на чолі з Ер-Ріядом у Ємені: загинуло понад 30 цивільних

Внаслідок авіаударів, завданих коаліцією на чолі з Саудівською Аравією у північному Ємені, у суботу, 15 лютого, загинула щонайменше 31 цивільна особа. Про це повідомив Офіс ООН з координації гуманітарних питань у країні. Удар було завдано в районі Хаджа у провінції Ель-Джауф. Ще 12 людей отримали поранення внаслідок цих бомбардувань.

Як повідомив речник підконтрольного хуситам міністерства охорони здоров'я Юсеф аль-Хадірі, серед загиблих більшість складають жінки та діти, передає агенція dpa. Він повідомив, що коаліція на чолі з Саудівською Аравією перешкоджає проведенню рятувальної операції у регіоні, здійснюючи нові повітряні обстріли.

Підконтрольний хуситам телеканал al-Masirah повідомив, що авіаудар було завдано по натовпу, який зібрався біля уламків військового літака коаліції, збитого напередодні. Коаліція під приводом Саудівської Аравії поки не прокоментувала цей авіаудар.

Нагадаємо, війна в Ємені триває з 2014 року. Збройне протистояння у країні загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Шиїтських повстанців-хуситів підтримує Іран, а адміністрацію президента Хаді - арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією. За оцінками ООН, кількість загиблих внаслідок лише бойових дій на кінець 2019 року перевищила 100 тисяч, ще 130 тисяч людей померли внаслідок голоду та захворювань, спричинених війною.