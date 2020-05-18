Авіаперельоти під час пандемії: чого чекати в аеропортах Німеччини?

Авіаподорожі у Європі поволі відновлюються після кількамісячного спаду. У ФРН кількість авіаперельотів у квітні і травні впала на 99 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом торік. Асоціація німецьких аеропортів (ADV) підготувала список рекомендацій заходів, які мають знизити ризики зараження коронавірусом під час подорожей авіацією. "Важливо надіслати сигнал владі та подорожувальникам, що аеропорти готові до відновлення роботи і вживають усіх необхідних заходів", - ідеться у документі.

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Носіння масок

Рекомендації, опубліковані у вівторок, 19 травня, пройшли узгодження на рівні експертів та медиків усіх аеропортів-членів асоціації.

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Документ на 17 сторінках докладно розписує гігієнічні заходи на усіх етапах подорожі: від реєстрації на рейс до проходження паспортного контролю після прильоту. Носіння маски буде обов'язковим у німецьких аеропортах на етапах реєстрації, очікування на посадку та під час посадки, при проходженні паспортного контролю та здачі й отримання багажу. Нині лише в окремих федеральних землях ФРН від пасажирів вимагають носіння захисної маски на усіх етапах авіаподорожі. Такі правила діють у Баварії, Берліні, Баден-Вюртемберзі та Нижній Саксонії. В інших землях маску вимагають носити під час проходження контролю безпеки та здачі багажу.

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Для дотримання соціальної дистанції аеропорти збираються відкрити додаткові стійки реєстрації, а також збільшити кількість автобусів для трансферу пасажирів. Соціальну дистанцію слід буде зберігати і під час очікування на посадку. Під час паспортного контролю, спілкуючись із прикордонником, маску треба буде зняти для ідентифікації особи. Пристрої для зчитування відбитків пальців дезінфікуватимуть ще частіше.

Прогнози для галузі

Кожен аеропорт сам вирішуватиме, як саме впроваджувати нові стандарти. Очікують і розширеного використання камер відеоспостереження.

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Асоціація очікує, що на першому етапі аеропорти будуть завантажені на 20-50 відсотків від звичної норми. Однак нові надзвичайні заходи тимчасові і коригуватимуться відповідно до рівня пасажиропотоку. "Метою є поступова нормалізація авіаподорожей", - пояснюють у документі.

Разом з тим виконавчий директор асоціації Ральф Байзель (Ralph Beisel) нагадує пасажирам, що не слід забувати про підвищений ризик інфікування під час користування громадським транспортом, а також і самим проявляти відповідальність та дотримуватися правил соціальної дистанції.