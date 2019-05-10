Авіанапад на табір біженців у Лівії: загинули щонайменше 40 людей

Внаслідок авіанападу на табір біженців неподалік від столиці Лівії Триполі загинули щонайменше 40 людей, понад 80 дістали поранень. Про це у середу, 3 липня, повідомила влада Лівії. Табір, який зазнав авіанальоту, знаходиться неподалік військової бази. В уряді Лівії, визнаному міжнародною спільнотою, заявляють, що відповідальність покладається на самопроголошену "Лівійську національну армію" (ЛНА) генерала Халіфа Хафтара.

Серед загиблих переважно африканські мігранти, які мали намір дістатись Європи. У подібних таборах, які знаходяться під контролем уряду Лівії, перебувають тисячі біженців. Правозахисники та представники ООН описують обстановку в таборах як "антилюдську". Раніше ЛНА, що оголосила наступ на Триполі, пригрозила авіаударами - після того, як інші військові дії не дали результату. При цьому факт здійснення нинішнього авіанальоту в ЛНА не заперечують.

Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів. За даними ООН, з квітня внаслідок збройного протистояння загинули вже понад 650 людей, ще три тисячі осіб отримали поранення.

75-річний генерал Халіфа Хафтар - колишній соратник Муамара Каддафі, який прийшов до влади після повалення монархії в 1969 році і якого убили у 2011 році. Однак з 1990-х років Хафтар став одним з найвпливовіших супротивників Каддафі.