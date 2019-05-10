Авіанапад на табір біженців у Лівії: загинули щонайменше 40 людей

Внаслідок авіаудару по табору біженців неподалік Триполі загинули не менше 40 людей та ще 80 були поранені. Уряд Лівії поклав провину на генерала Хафтара.
Внаслідок авіанападу на табір біженців неподалік від столиці Лівії Триполі загинули щонайменше 40 людей, понад 80 дістали поранень. Про це у середу, 3 липня, повідомила влада Лівії. Табір, який зазнав авіанальоту, знаходиться неподалік військової бази. В уряді Лівії, визнаному міжнародною спільнотою, заявляють, що відповідальність покладається на самопроголошену "Лівійську національну армію" (ЛНА) генерала Халіфа Хафтара.
Серед загиблих переважно африканські мігранти, які мали намір дістатись Європи. У подібних таборах, які знаходяться під контролем уряду Лівії, перебувають тисячі біженців. Правозахисники та представники ООН описують обстановку в таборах як "антилюдську". Раніше ЛНА, що оголосила наступ на Триполі, пригрозила авіаударами - після того, як інші військові дії не дали результату. При цьому факт здійснення нинішнього авіанальоту в ЛНА не заперечують.
Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів. За даними ООН, з квітня внаслідок збройного протистояння загинули вже понад 650 людей, ще три тисячі осіб отримали поранення.
75-річний генерал Халіфа Хафтар - колишній соратник Муамара Каддафі, який прийшов до влади після повалення монархії в 1969 році і якого убили у 2011 році. Однак з 1990-х років Хафтар став одним з найвпливовіших супротивників Каддафі.