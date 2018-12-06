Авіакатастрофа під Смоленськом: Польща знову вимагає від РФ повернути фрагменти літака

Польща знову вимагає від Росії повернути уламки президентського авіалайнера Ту-154, що розбився під Смоленськом у 2010 році. Відповідну дипломатичну ноту направили ​в Москву, заявили в МЗС Польщі у п'ятницю, 10 квітня.

"Жодна норма міжнародного права не дає Росії підстав утримувати власність Польщі", - наголосило МЗС країни.

У Варшаві вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи, що сталася 10 квітня десять років тому. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, який є братом-близнюком загиблого президента, поклали вінки до пам'ятника жертвам трагедії. Водночас в країні не проводять масових пам'ятних заходів через поширення коронавірусу, що спричиняє хворобу COVID-19.

Авіакатастрофа під Смоленськом забрала життя перших осіб Польщі

Літак Ту-154 з польською урядовою делегацією на борту розбився при заході на посадку на аеродромі "Смоленськ-Північний" 10 квітня 2010 року.

Внаслідок аварії загинули всі 96 осіб на борту, в тому числі тодішній президент Польщі Лех Качинський з дружиною Марією, представники вищого військового командування країни, відомі політики, громадські та релігійні діячі. Вони прямували на заходи вшанування пам'яті жертв масових розстрілів у Катині. Там співробітники радянського НКВС масово розстрілювали польських офіцерів.

У 2011 році Міждержавний авіаційний комітет опублікував доповідь, з якої випливає, що лайнер розбився через помилку пілотів в умовах поганої видимості. Польська комісія на чолі з тодішнім міністром внутрішніх справ Єжи Міллером вела власне розслідування і дійшла схожих висновків.

Варшава відновила розслідування катастрофи Ту-154

Новий уряд Польщі визнав висновки непереконливими. Варшава відновила розслідування в 2016 році. Його учасники зробили висновок, що літак пошкодився ще в небі, внаслідок низки вибухів на борту. Наразі розслідування катастрофи вважається незавершеним через те, що російська сторона утримує частину уламків літака, "чорні скриньки" із записами, а також інші докази.