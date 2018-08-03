Авто врізалося в огорожу британського парламенту: поліція підозрює теракт

У Лондоні автомобіль врізався в огорожу будівлі парламенту Великобританії. Водія заарештували за підозрою в тероризмі.
Водія, котрий у вівторок, 14 серпня, в'їхав в огорожу парламенту Великобританії, заарештували за підозрою у здійсненні терористичної атаки, інформує агенція dpa. Автомобіль врізався в огорожу будівлі парламенту Великобританії о 7:37 ранку за лондонським часом. Одразу на місці інциденту правоохоронці затримали чоловіка, котрий перебував за кермом транспортного засобу.
За повідомленням поліції Лондона, оприлюдненому в Twitter відомства, кілька перехожих постраждали внаслідок наїзду. Поліцейські надалі перебувають поблизу парламенту, кілька прилеглих вулиць перекрито.
Наразі фахівці з'ясовують обставини інциденту. Лондонська поліція повідомила, що вести розслідування буде підрозділ із протидії тероризму. За даними правоохоронців, тілесні ушкодження перехожих, травмованих внаслідок наїзду, не загрожують їхньому життю.
Внаслідок інциденту в Торонто, загинули десять осіб, ще 15 осіб отримали поранення. Поліція повідомила, що підозрюваний навмисне спрямував фургон на пішоходів. (24.04.2018)
DW зібрала відомі факти про інцидент в Мюнстері. Вдень 7 квітня фургон наїхав на людей, що сиділи за столиками біля ресторану на одній з вулиць в центрі міста. Разом з нападником загинули троє осіб. (08.04.2018)