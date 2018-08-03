Авто врізалося в огорожу британського парламенту: поліція підозрює теракт

Водія, котрий у вівторок, 14 серпня, в'їхав в огорожу парламенту Великобританії, заарештували за підозрою у здійсненні терористичної атаки, інформує агенція dpa. Автомобіль врізався в огорожу будівлі парламенту Великобританії о 7:37 ранку за лондонським часом. Одразу на місці інциденту правоохоронці затримали чоловіка, котрий перебував за кермом транспортного засобу.

За повідомленням поліції Лондона, оприлюдненому в Twitter відомства, кілька перехожих постраждали внаслідок наїзду. Поліцейські надалі перебувають поблизу парламенту, кілька прилеглих вулиць перекрито.

Наразі фахівці з'ясовують обставини інциденту. Лондонська поліція повідомила, що вести розслідування буде підрозділ із протидії тероризму. За даними правоохоронців, тілесні ушкодження перехожих, травмованих внаслідок наїзду, не загрожують їхньому життю.