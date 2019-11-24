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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автокрісло".
Дитяче автокрісло - спеціальне крісло для перевезення дітей в автотранспорті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Щонайменше півтори сотні дітей в Україні загинули цього року в ДТП. Верховна Рада запровадила штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Та чи готові українські водії та таксисти до такого нововведення?