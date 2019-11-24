Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Автокрісло

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автокрісло".

Дитяче автокрісло - спеціальне крісло для перевезення дітей в автотранспорті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дитячі автокрісла в таксі: як це працює в Німеччині

Дитячі автокрісла в таксі: як це працює в Німеччині 24.11.2019

У Німеччині дітей у легкових авто обов'язково потрібно перевозити в спеціальних автокріслах. Це стосується і таксі. Щоправда для поїздок з дітьми діє й кілька винятків.
Автокрісла та нові штрафи в Україні: що треба знати пасажирам з дітьми

Автокрісла та нові штрафи в Україні: що треба знати пасажирам з дітьми 20.11.2019

Українських водіїв віднині штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісел. Фахівці говорять про недосконалість закону і можливість оскарження штрафів. Тим часом таксисти уже почали відмовляти пасажирам у послугах.
Перевезення дітей: таксисти відмовлятимуть через нові правила? (відео)

Перевезення дітей: таксисти відмовлятимуть через нові правила? (відео) 13.11.2019

Щонайменше півтори сотні дітей в Україні загинули цього року в ДТП. Верховна Рада запровадила штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Та чи готові українські водії та таксисти до такого нововведення?

Перевезення дітей в автокріслі: чи готові українські водії і таксисти? (12.11.2019) 12.11.2019

Щонайменше півтори сотні дітей в Україні загинули цього року в ДТП. Верховна Рада запровадила штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Та чи готові українські водії та таксисти до такого нововведення?

Нові штрафи за перевезення дітей без автокрісла (29.10.2019) 29.10.2019

Верховна Рада ухвалила зміни до Кодексу України про адмінпорушення, запровадивши штрафи за перевезення малюків без автокрісла. У Німеччині аналогічний закон діє вже 26 років.

Обережно: токсичні іграшки!

Обережно: токсичні іграшки! 07.01.2019

Німецькі експерти протестували майже 300 дитячих товарів: практично кожен четвертий з них може загрожувати здоров'ю малюків.