Автокрісло

Перевезення дітей: таксисти відмовлятимуть через нові правила? (відео)

Щонайменше півтори сотні дітей в Україні загинули цього року в ДТП. Верховна Рада запровадила штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Та чи готові українські водії та таксисти до такого нововведення?