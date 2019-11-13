Автокрісла та нові штрафи в Україні: що треба знати пасажирам з дітьми

Починаючи від 20 листопада, в Україні вводять адміністративну відповідальність за недотримання правил дорожнього руху щодо перевезення дітей. За перше порушення водієві загрожує штраф в 510 гривень, за повторне протягом року - 850 гривень. За задумом законотворців, нововведення спонукатимуть українців масовіше користуватися дитячими автокріслами, що в результаті зменшить травматизм і смертність на дорогах.

(Не) зрозумілі штрафи

Ухвалений закон запровадив додаткову відповідальність за невиконання деяких Правил дорожнього руху (ПДР). Йдеться про чинну заборону перевозити дітей до 12 років і зростом до 145 сантиметрів у транспортних засобах "без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на передньому сидінні легкового автомобіля - без використання зазначених спеціальних засобів". Відштовхуючись саме від цієї норми, поліція і буде накладати штрафи.

Однак це формулювання створює величезне поле для суперечок і суб'єктивного тлумачення правил патрульними, вважає юристка Софія Шипілова, яка очолює адвокатське об'єднання "Метод". Вона підкреслює, що поняття "автокрісло" не згадується ні в законні, в жодному підзаконному акті, а офіційного тлумачення спеціальних засобів взагалі немає. "Водії не можуть самі для себе зрозуміти, як повинен бути обладнаний автомобіль. Дуже складно обрати, що буде достатнім, на думку патрульного, - бустер (сидіння без спинки для старших дітей. - Ред.), чи автокрісло з боковими ручками, закріплене позаду чи на передньому сидінні", - розмірковує експертка. За її прогнозами, недосконалий закон та відсутність чіткої процедури призведе до масового оскарження штрафів у судах.

Співрозмовниця звертає увагу й на інші суперечливі норми. Зокрема на те, що, згідно з ПДР, водіям та пасажирам таксі дозволяється не пристібатися. А відповідно до "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" пасажир таксі має право перевозити на руках дитину дошкільного віку на задньому сидінні. Тобто одразу кілька чинних підзаконних актів нині по-різному трактують, як потрібно перевозити дітей в автомобілі. З цими нюансами перевізникам ще доведеться розібратися, однак уже зараз, аби уникнути зайвих проблем, таксисти в різних містах країни уже відмовляють перевозити пасажирів з дітьми. Саме довкола цього розгорнулося найбільше дискусій.

Що робити з таксі?

На думку юристки, відповідальність за перевезення дитини мають нести пасажири.

Так надійніше

"Використання автокрісел - це насамперед обов'язок батьків, більшість використовує власні, а перевезення на таксі дитячими кріслами - це окрема послуга", - говорить Софія Шипілова. У Німеччині, наприклад, радять батькам, які подорожують з дітьми й планують взяти машину в аеропорту, взяти з дому легкі дитячі автокрісла або сидіння.

Киянка і мама Ольга Мілянович погоджується з таким підходом до справи. Від народження сина намагається возити його в автокріслах або громадським транспортом. До одного року вона користувалася спеціальною переноскою, що кріпиться штатними пасками безпеки в будь-якому авто. Тепер, коли сину майже два роки, для поїздок містом використовує спеціальне таксі. Таких служб у столиці працює декілька, замовляти авто потрібно заздалегідь, вказуючи вік дитини.

"По ціні це дорожче, але це мій вибір. Є ще розповсюджений варіант їздити зі своїм автокріслом, однак наразі у мене його немає", - говорить дівчина. Як споживач, вона не бачить особливих проблем у перевезенні дітей і підтримує нововведення. "Враховуючи низьку культуру водіння на наших дорогах, дивуюся, що цей закон не прийняли раніше", - вважає вона.

Між зручністю та безпекою

Наявність автокрісел у таксі - це добровільна послуга, яку не зобов'язані у примусовому порядку надавати перевізники, наголошує голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк. Він звертає увагу, що перевезення з автокріслом у столиці обійдеться споживачеві у додаткові 70-100 гривень.

Деякі служби таксі розглядають можливість запровадження додаткових послуг для пасажирів з дітьми

"Це недешева опція. Служби, яка має більше десяти машин з дитячими кріслами, у Києві немає. Тому батькам радять замовляти авто мінімум за кілька годин, а краще - за добу", - говорить співрозмовник DW. Він розповідає, що свою дитину особисто він перевозить у власному авто лише в автокріслі і розуміє його необхідність. Однак ставить під сумнів доцільність такого обов'язку для коротких відстаней на таксі.

"Якщо мама їде з дитиною в лікарню, якось нелогічно примушувати її на законодавчому рівні нести крісло до дороги, потім носити його по лікарні й назад", - вважає Андрій Антонюк. Він визнає, що закон створив купу побутових незручностей для споживачів і непідготовлених перевізників, які змушені відмовляти пасажирам. Експерт вважає, що таксисти найближчим часом не будуть масово обладнувати автомобілі кріслами, бо це дорого і не вигідно. "Автокрісло займає місце… А перевезень з дітьми лише близько одного відсотка", - констатує фахівець. На його думку, досягнути бажаного ефекту й дисциплінувати водіїв недосконалим законом, який можна оскаржувати в судах, неможливо.

Киянка Ольга налаштована оптимістичніше й переконана, що з часом попит на автокрісла породить більше пропозицій від таксистів, а українські батьки перестануть нехтувати правилами безпеки. Низка популярних служб таксі уже заявила про готовність піти на зустріч клієнтам і запровадити додаткові послуги для пасажирів з дітьми. Тим часом, щоб не бути шокованими новими штрафами, про власне автокрісло варто подбати уже зараз усім батькам-водіям.