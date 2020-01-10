Автокефалія

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В Україні відбувається процес створення автокефальної української православної церкви. Синод Вселенеського патріархату, який відбувся в жовтні в Стамбулі, скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надавало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита, а також зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Таким чином шлях для створення автокефальної української православної церкви було відкрито. В листопаді Синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту помісної православної церкви в Україні та схвалив текст Томосу про надання незалежності українській церкві.