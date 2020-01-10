Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Автокефалія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автокефалія".

В Україні відбувається процес створення автокефальної української православної церкви. Синод Вселенеського патріархату, який відбувся в жовтні в Стамбулі, скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надавало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита, а також зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Таким чином шлях для створення автокефальної української православної церкви було відкрито. В листопаді Синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту помісної православної церкви в Україні та схвалив текст Томосу про надання незалежності українській церкві.

Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП

Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП 10.01.2020

Почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору 2018 року, яким ліквідовується УПЦ КП. Однак речник ПЦУ Євстратій Зоря заявляє, що юридичних наслідків ця дія не матиме.
Олександрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ

Олександрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ 08.11.2019

Автокефалію Православної церкви України визнав Олександрійський патріархат, заявив архієпископ Євстратій.
Після томоса. Чому українські православні ФРН не хочуть під Константинополь

Після томоса. Чому українські православні ФРН не хочуть під Константинополь 21.06.2019

Згідно з томосом, закордонні парафії ПЦУ мають перейти у підпорядкування Вселенського патріархату. Однак більшість громад у Німеччині вирішила цього не робити. Чому - в інтерв'ю DW розповів священник Петро Боканов.
Помісний собор Філарета: навіщо патріарху відновлення УПЦ КП?

"Помісний собор" Філарета: навіщо патріарху відновлення УПЦ КП? 20.06.2019

Відродити Київський патріархат, який буде існувати окремо від Православної церкви України (ПЦУ). Таке рішення прийняв так званий "собор" Філарета, на який прийшло лише двоє архієреїв із сорока. Репортаж DW.
Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео)

Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео) 14.06.2019

Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно?

Чому у Святогірській лаврі війну на Донбасі вважають "громадянською" (04.06.2019) 04.06.2019

Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ Московського патріархату. Водночас 50-річний митрополит є одним із найбільш cуперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW митрополит Арсеній розповів про ставлення до ПЦУ, російської агресії на Донбасі і президента Зеленського.
Гра престолів: що думають про конфлікт Філарета та Епіфанія віряни і священики (відео)

Гра престолів: що думають про конфлікт Філарета та Епіфанія віряни і священики (відео) 17.05.2019

Філарета шанують у церковних колах, адже він дуже багато зробив для розбудови української православної церкви і для надання їй томоса. Проте його конфлікт з Епіфанієм занепокоїв і священиків, і вірян.

Гра престолів: що про суперечку Філарета і Епіфанія думають віряни і священики (17.05.2019) 17.05.2019

Конфлікт між патріархом Філаретом і митрополитом Епіфанієм дуже занепокоїв вірян. Наскільки велика загроза розколу в ПЦУ і відновлення Київського патріархату? Які настрої панують у церквах?
Філарет допускає розкол у Православній церкві України

Філарет допускає розкол у Православній церкві України 12.05.2019

Колишній предстоятель УПЦ КП Філарет нарікає, що митрополит Київський Епіфаній вкрай рідко спілкується з ним. За словами Філарета, у ПЦУ може статися розкол.
Філарет: Київський патріархат все ще існує

Філарет: Київський патріархат все ще існує 10.05.2019

Київський патріархат може бути ліквідований лише тим, хто його створив, заявив колишній предстоятель УПЦ КП Філарет. За даними ЗМІ, він збирає архієреїв для обговорення можливості відновлення Київського патріархату.
Православна церква України: три основні виклики (відео)

Православна церква України: три основні виклики (відео) 07.02.2019

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до ПЦУ. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу?

Нова українська церква: головні ризики та небезпеки (07.02.2019) 07.02.2019

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Молодий митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до Православної церкви України. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу? Три основні виклики перед ПЦУ.

Храм розбрату: село на Волині пересварилося через церкву (01.02.2019) 01.02.2019

За цей єдиний у селі православний храм вже кілька тижнів сперечаються мешканці Брониці на Волині. Прихожани ПЦУ посилаються на рішення більшості і проводять у храмі свої служби. Віряни ж УПЦ МП називають це рейдерством. Репортаж DW з Волині.

Дві церкви - одна назва: як переназиватимуть УПЦ МП (31.01.2019) 31.01.2019

Новостворену українську церкву зареєстровано як релігійну організацію, і тепер в країні фактично дві церкви з майже однаковими назвами "Українська православна церква". Коли УПЦ МП має змінити назву і що буде, якщо цього не зробить?
Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски

Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски 31.01.2019

На святкуванні 10-річчя інтронізації глави РПЦ Кирила російський президент Володимир Путін звинуватив Київ у грубому втручанні в церковні справи. Росія, заявив він, залишає за собою право захищати права вірян.

Мирний перехід з УПЦ МП до ПЦУ: як це зробили на Вінниччині (29.01.2019) 30.01.2019

Вінницька область стала однією з перших, де церковні приходи заявили про перехід до єдиної української церкви ще до надання томоса. Незгода з підходами УПЦ МП формувалася там давно. Ось як зробили мирний перехід до Православної церкви України в селі Сальник.

Інші статті