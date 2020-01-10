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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автокефалія".
В Україні відбувається процес створення автокефальної української православної церкви. Синод Вселенеського патріархату, який відбувся в жовтні в Стамбулі, скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надавало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита, а також зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Таким чином шлях для створення автокефальної української православної церкви було відкрито. В листопаді Синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту помісної православної церкви в Україні та схвалив текст Томосу про надання незалежності українській церкві.
Згідно з томосом, закордонні парафії ПЦУ мають перейти у підпорядкування Вселенського патріархату. Однак більшість громад у Німеччині вирішила цього не робити. Чому - в інтерв'ю DW розповів священник Петро Боканов.
Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ Московського патріархату. Водночас 50-річний митрополит є одним із найбільш cуперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW митрополит Арсеній розповів про ставлення до ПЦУ, російської агресії на Донбасі і президента Зеленського.
Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Молодий митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до Православної церкви України. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу? Три основні виклики перед ПЦУ.
За цей єдиний у селі православний храм вже кілька тижнів сперечаються мешканці Брониці на Волині. Прихожани ПЦУ посилаються на рішення більшості і проводять у храмі свої служби. Віряни ж УПЦ МП називають це рейдерством. Репортаж DW з Волині.
Новостворену українську церкву зареєстровано як релігійну організацію, і тепер в країні фактично дві церкви з майже однаковими назвами "Українська православна церква". Коли УПЦ МП має змінити назву і що буде, якщо цього не зробить?
На святкуванні 10-річчя інтронізації глави РПЦ Кирила російський президент Володимир Путін звинуватив Київ у грубому втручанні в церковні справи. Росія, заявив він, залишає за собою право захищати права вірян.
Вінницька область стала однією з перших, де церковні приходи заявили про перехід до єдиної української церкви ще до надання томоса. Незгода з підходами УПЦ МП формувалася там давно. Ось як зробили мирний перехід до Православної церкви України в селі Сальник.