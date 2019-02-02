Австралія вивозить останніх дітей із суперечливих таборів для біженців

Австралія більше не утримуватиме дітей у розташованих на віддалених островах у Тихому океані таборах для біженців. З 109 дітей, які були розміщені в таборі біженців на острові Науру шість місяців тому, там залишились лише четверо, повідомив у неділю, 3 лютого, прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

"Кожна дитина, що шукає притулку, була вивезена з Науру, або ж їхні заяви були оброблені і відправлення з острова безпосередньо запланована", - заявив прем'єр, цитує агенція AP. У найближчому майбутньому останні діти мають залишити табір. Але вони не залишаться в Австралії, а будуть відправлені до інших країн. Зокрема, останні чотири дитини з Науру поїдуть зі своїми родинами до США, повідомив Моррісон.

Міністр імміграції Австралії Девід Коулман заявив, що перевезеним з острова в Австралію сім'ям з дітьми не дозволять залишитися у країні. "Важливий принцип, що постійне проживання в Австралії не надається тим, хто незаконно прибуває на човнах - їх переселяють в треті країни", - заявив він.

Правозахисники критикують Австралію через її жорстку політику щодо біженців. Країна відселяє усіх біженців, які намагаються дістатися її човнами, в табори на острови Науру та Папуа-Нової Гвінеї. Їх утримують там під час розгляду заяв на надання притулку в Австралії. Правозахисники повідомляли про дуже погані умови утримування в цих таборах: багато біженців хворі, були зафіксовані численні спроби самогубств та насильства.

У 2016 році США заявили про готовність прийняти в країну частину біженців, яких утримували на островах, але не більше 1250. У 2017 році австралійська влада погодилась виплатити 1900 затриманих в цих таборах біженцям 90 мільйонів австралійських доларів (68 мільйонів доларів США) як компенсацію за фізичні та моральні страждання. Суд Папуа-Нової Гвінеї постановив, що їхнє утримування в таборах було неконституційним.

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