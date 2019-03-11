Аварія Boeing 737 MAX: чи безпечний новий літак?

Авіакатастрофа з літаком Ethiopian Airlines, що коштувала життя всім 157 пасажирам та членам екіпажу, які перебували на борту повітряного судна, стала вже другою масштабною трагедією з літаком Boeing 737 MAX 8 протягом менш ніж півроку. У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі авіакомпанії Lion Air впав невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Індонезії Джакарти. Тоді внаслідок падіння лайнера загинули всі 189 пасажирів та членів екіпажу.

Дві катастрофи протягом такого короткого проміжку часу породили занепокоєння щодо надійності моделі MAX, яку Boeing випустив менш ніж два роки тому. DW зібрала факти про сам літак і дві згадані авіакатастрофи.

Boeing 737 MAX - виняток у славетній родини?

MAX - остання версія напрочуд успішного двомоторного літака Boeing 737. Попередні версії 737 уславилися як одні з найнадійніших комерційних літаків, що були в експлуатації. Крім того, Boeing 737 - наймасовіший пасажирський літак для комерційної експлуатації в історії авіаперевезень. За даними спеціалізованого сайту b737.org.uk, станом на 1 січня 2019 року компанією-виробником було продано понад 15200 машин цього класу.

Перші версії Boeing 737 почали експлуатувати ще 1968 року

Що ж стосується Boeing 737 MAX, то від своїх попередників найновіша модель відрізняється значно кращими показниками економічності щодо витрат палива. Вона випускається в чотирьох варіантах: MAX 7, MAX 8, MAX 9 і MAX 10. Літаки цієї серії можуть перевозити від 138 до 204 пасажирів і призначені для коротко- та середньомагістральних польотів.

Які авіакомпанії мають ці машини у своєму парку?

Boeing доставив замовникам кількасот літаків MAX після того, як у травні 2017 року авіакомпанія Malindo Air з Малайзії замовила першу партію цих повітряних суден. А загалом більше 60 авіакомпаній по всьому світу дотепер замовили понад п'ять тисяч літаків MAX різних модифікацій. Серед головних європейських замовників цієї серії - низькобюджетні авіакомпанії, як-то Ryanair, а також норвезькі та нідерландські авіаперевізники.

За даними німецького спеціалізованого видання Flug Revue, авіакомпанія Norvegian Air Shuttle налічує у своєму парку 110 машин класу Boeing 737 MAX, нідерландська AerCap - 100, ірландська Ryanair - 100, німецька TUI Group - 32, із яких 15 машин саме Boeing 737 MAX 8, уточнює агенція новин dpa. Інші німецькі авіакомпанії не експлуатують Boeing 737 MAX 8, повідомили в міністерстві транспорту ФРН.

Експлуатують двомоторні Boeing 737 MAX не лише європейські авіаперевізники. Ці машини вже встигли істотно поповнити парк авіакомпаній і на інших континентах. Приміром, та сама індонезійська Lion Air має у своєму парку 201 машину Boeing 737 MAX різних модифікацій, стверджують аналітики Flug Revue.

Економічний американський літак припав до душі й китайським авіаперевізникам. За даними китайського управління цивільної авіації, у Піднебесній налічується вже 96 літаків моделі Boeing 737 MAX 8. Після авіакатастрофи в Ефіопії управління призупинило експлуатацію місцевими авіакомпаніями цієї моделі.

Що сталося з рейсом 302 авіакомпанії Ethiopian Airlines?

В авіакомпанії Ethiopian Airlines запевняють, що їй ще потрібно провести розслідування, аби встановити причину аварії. За інформацією авіаперевізника, літак 737 MAX 8 вилетів за сприятливих погодних умов о 8:38 ранку за місцевим часом. Однак уже за шість хвилин він упав на поле приблизно в 50 кілометрах на південь від міста Аддіс-Абеба. Незадовго до катастрофи пілот повідомив про труднощі з машиною та отримав дозвіл повернутися до Міжнародного аеропорту Боле. Очевидці розповіли агентству AFP, що літак почав горіти ще в повітрі.

У керівництві компанії Ethiopian Airlines запевнили, що саме повітряне судно раніше без жодних проблем прилетіло із Йоганнесбурга в Південній Африці. До моменту катастрофи новий літак зміг налітати близько 1200 годин польотного часу після того, як компанія Boeing доставила його в листопаді 2018 року. У флоті Ethiopian Airlines налічувалося п'ять Boeing 737 MAX 8, а ще 25 таких літаків авіаперевізник замовив.

Що сталося з Lion Air Flight 610?

У жовтні минулого року 737 MAX 8 упав у акваторії Яванського моря приблизно через 12 хвилин після того, як вилетів за відносно безхмарного неба з аеропорту Джакарти о 6:20 за місцевим часом. Повідомлялося, що пілоти попросили дозволу повернутись до аеропорту вже через дві-три хвилини польоту.

Служба відстежування польотів Flightradar24 повідомила, що швидкість і висота літака були нестійкими протягом усього злету. Хоч слідчі, які розслідують причини авіакатастрофи, ще не завершили роботу над остаточним звітом, однак вже зараз вони стверджують, що за кілька днів до аварії літак мав проблеми з показниками швидкості.

Під час передостаннього польоту лайнера пілот видав друге за серйозністю попередження на тлі проблем із системою, що має запобігати неконтрольованому падінню літака. Такі несправності переконали індонезійських слідчих, що літак "не був придатний до польоту". Компанія Lion Air отримала лайнер у серпні 2018 року. До моменту аварії машина мала всього 800 годин польотного часу.

Проблеми з MAX ще на стадії випробувань?

Ще у травні 2017 року Boeing на короткий час призупинив будь-які тестові польоти всіх літаків MAX після виявлення можливої проблеми з двигунами. Компанія заявила, що усунула всі технічні несправності протягом 10 днів.

Нині Boeing співпрацює із владою Індонезії в розслідуванні обставин катастрофи рейсу авіакомпанії Lion Air. Компанія-виробник також пообіцяла відрядити групу експертів до Ефіопії, щоб допомогти з розслідуванням останньої аварії.

Після катастрофи з літаком Lion Air Boeing розіслав авіакомпаніям попередження, що 737 MAX може автоматично опускати ніс у відповідь на дані датчиків про несправність. У Boeing стверджують, що пілоти можуть частково вирішити цю проблему, тимчасово вимикаючи систему, відповідальну за таку реакцію на дані датчиків.

Пілоти американських авіакомпаній Southwest і American Airlines, які теж мають сотні машин Boeing 737 MAX у своєму парку, протестували проти того, що їх не поінформовали про такі особливості автоматичних систем. Але Boeing запевняє, що в повному обсязі надав експлуатаційні характеристики всім авіакомпаніям-замовникам.