Аварія російської ракети при запуску "Союзу": екіпаж приземлився в Казахстані

Під час запуску російського пілотованого ксмічного корабля "Союз МС-10" до Міжнародної космічної станції (МКС), здійсненого в четвер, 11 жовтня, з космодрому "Байконур" у Казахстані, відбулося аварійне відключення двигунів другого ступеня ракети-носія "Союз-ФГ". Екіпаж корабля у складі космонавта "Роскосмосу" Олексія Овчініна та астронавта американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) Ніка Хейга не постраждав. Спусковий апарат корабля приземлився в Казахстані, повідомили в "Роскосмосі".

Аварія сталася на 119 секунді польоту при відділенні бічних блоків першого ступеня від центрального блоку другого ступеня ракети-носія. Після того, як спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут, повідомляє агентство "Інтерфакс".

При цьому в процесі підготовки запуску проблем з наземним контрольно-перевірочним обладнанням не було. Причиною аварії могло стати погане кріплення бічних блоків другого ступеня ракети.

У НАСА заявили, що отримали від російських колег інформацію про те, що стан здоров'я екіпажу не викликає побоювань. "Нам передали, що з ними все в порядку", - зазначили в ефірі телеканалу NASA TV. Також американська сторона повідомила, що про інцидент з "Союзом" розповіли екіпажу, який перебуває в даний час на МКС.

Капсула з екіпажем приземлилася в 25 кілометрах від міста Жезказгана. Повідомляється, що на місце приземлення екіпажу прибули рятувальники.