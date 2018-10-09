 Аварія російської ракети при запуску ″Союзу″: екіпаж приземлився в Казахстані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2018

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Новини

Аварія російської ракети при запуску "Союзу": екіпаж приземлився в Казахстані

При запуску космічного корабля "Союз" відбулося аварійне відключення двигунів другого ступеня ракети-носія. Екіпаж корабля не постраждав і приземлився в Казахстані.

Під час запуску космічного корабля Союз МС-10 сталася аварія

Під час запуску космічного корабля "Союз МС-10" сталася аварія

Під час запуску російського пілотованого ксмічного корабля "Союз МС-10" до Міжнародної космічної станції (МКС), здійсненого в четвер, 11 жовтня, з космодрому "Байконур" у Казахстані, відбулося аварійне відключення двигунів другого ступеня ракети-носія "Союз-ФГ". Екіпаж корабля у складі космонавта "Роскосмосу" Олексія Овчініна та астронавта американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) Ніка Хейга не постраждав. Спусковий апарат корабля приземлився в Казахстані, повідомили в "Роскосмосі".

Аварія сталася на 119 секунді польоту при відділенні бічних блоків першого ступеня від центрального блоку другого ступеня ракети-носія. Після того, як спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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У США на космодромі на острові Воллопс успішно запустили ракету-носій Antares у рамках контракту НАСА. Елементи першого ступеня ракети виготовили в Дніпрі. (21.05.2018)

Німецький астронавт Александер Ґерст разом з екіпажем корабля "Союз МС-09" прибув на Міжнародну космічну станцію. У другій половині своєї місії він очолюватиме станцію. (08.06.2018)

При цьому в процесі підготовки запуску проблем з наземним контрольно-перевірочним обладнанням не було. Причиною аварії могло стати погане кріплення бічних блоків другого ступеня ракети.

У НАСА заявили, що отримали від російських колег інформацію про те, що стан здоров'я екіпажу не викликає побоювань. "Нам передали, що з ними все в порядку", - зазначили  в ефірі телеканалу NASA TV. Також американська сторона повідомила, що про інцидент з "Союзом" розповіли екіпажу, який перебуває в даний час на МКС.

Капсула з екіпажем приземлилася в 25 кілометрах від міста Жезказгана. Повідомляється, що на місце приземлення екіпажу прибули рятувальники. 

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