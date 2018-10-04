 Аварія бензовоза в Конго: 39 загиблих, 84 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

Аварія бензовоза в Конго: 39 загиблих, 84 поранених

Президент Джозеф Кабіла оголосив триденну жалобу через трагедію, що сталася. За уточненими даними, внаслідок аварії загинуло 39 осіб.

Джозеф Кабіла оголосив жалобу

Джозеф Кабіла оголосив жалобу

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Аварія бензовоза на одній з головних магістралей Конго призвела до загибелі щонайменше 60 осіб. Ще близько сотні людей отримали тяжкі опіки. (06.10.2018)

Міністерство охорони здоров'я Конго повідомило в неділю, 7 жовтня, що внаслідок аварії бензовоза на заході країни загинули 39 осіб, ще 84 людини дістали поранення. Раніше місцева влада повідомляла про загибель 60 осіб і серйозні опіки ще сотні.

ДТП сталася на одній з найважливіших магістралей країни, що з'єднує столицю країни Кіншасу із єдиним морським портом Матаді на узбережжі Атлантичного океану. Одна з радіостанцій повідомила, що вогонь від вибуху бензовоза "швидко поширився, охоплюючи будинки неподалік".

Причини аварії досі встановлюються, залишається незрозумілим, як і з чим саме зіштовхнувся бензовоз. Один з водіїв загинув на місці, іще один зник безвісти.

Президент Джозеф Кабіла оголосив триденну жалобу через трагедію, що сталася.

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