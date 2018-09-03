Аварія автобуса в Іспанії: четверо загиблих

Щонайменше чотири людини загинули в понеділок, 3 вересня, внаслідок зіткнення автобуса зі стовпом на мосту в місті Авілес на півночі Іспанії. В результаті аварії дістали поранення й інші особи.

Як повідомляє агентство AFP, поки не відомо, ким були жертви - пасажирами чи перехожими. На фотографіях з місця події можна побачити, що передня частина автобуса майже розкололася навпіл унаслідок зіткнення зі стовпом.

Нагадаємо, що 25 серпня поблизу столиці Болгарії Софії перекинувся автобус з пасажирами. Унаслідок інциденту загинули як мінімум 15 людей, ще 27 осіб отримали поранення.