 Аварія автобуса в Іспанії: четверо загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2018

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Новини

Аварія автобуса в Іспанії: четверо загиблих

Аварія сталася у місті Авілес на півночі країни. Є повідомлення і про поранених.

Автобусна аварія в Авілесі

Автобусна аварія в Авілесі

DW.COM

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Щонайменше чотири людини загинули в понеділок, 3 вересня, внаслідок зіткнення автобуса зі стовпом на мосту в місті Авілес на півночі Іспанії. В результаті аварії дістали поранення й інші особи.

Як повідомляє агентство AFP, поки не відомо, ким були жертви - пасажирами чи перехожими. На фотографіях з місця події можна побачити, що передня частина автобуса майже розкололася навпіл унаслідок зіткнення зі стовпом.

Нагадаємо, що 25 серпня поблизу столиці Болгарії Софії перекинувся автобус з пасажирами. Унаслідок інциденту загинули як мінімум 15 людей, ще 27 осіб отримали поранення.

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