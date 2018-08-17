Аварія автобуса в Польщі: 38 українців госпіталізовані

38 громадян України, котрі зазнали травм внаслідок аварії автобуса в Підкарпатському воєводстві Польщі, доправлені до медичних закладів найближчих міст. Про це у суботу, 18 серпня, повідомив інформагенції "Інтерфакс-Україна" офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Найбільшу кількість постраждалих прийняли в лікарнях Перемишля та Саноку. "Стан постраждалих середньої важкості, стабільний. Один із постраждалих - у важкому стані", - повідомив Василь Кирилич. Представник МЗС також підтвердив, що троє громадян України загинули внаслідок аварії. Консул України перебуває на місці ДТП, додатковий автобус перевезе тих, хто не постраждав, в Україну, поінформував Кирилич.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що на ранок суботи, 18 серпня, в лікарнях перебували 37 українців (серед них 10 дітей), дев'ять постраждалих зазнали важких травм. За інформацією заступниці прокурора округу Перемишля Беати Стажецької-Скжипець, водія автобуса затримано, йому висунуть звинувачення, оскільки однією з причин аварії правоохоронці вважають перевищення швидкості. Місцева прокуратура має намір 19 серпня розпочати розслідування.

Нагадаємо, автобус, що віз туристів зі Львова до Австрії, перекинувся у Польщі між містами Перемишль і Санок ввечері у п'ятницю, 17 серпня. За даними поліції, автобус протаранив бар'єр та впав з крутого схилу, повідомляють польські ЗМІ. Всього в автобусі, що віз туристів зі Львова до Австрії, перебували 54 особи, серед них 11 дітей.