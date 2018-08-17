Аварія автобуса в Болгарії: щонайменше 15 загиблих

Поблизу столиці Болгарії Софії перекинувся автобус з пасажирами. Унаслідок інциденту, що стався в суботу, 25 серпня, загинули як мінімум 15 людей, ще 27 осіб отримали поранення. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Кирило Ананієв, передає агенція новин AP.

Поліція повідомляє, що автобус протаранив чотири автомобілі, після чого з'їхав з автотраси та перекинувся. Аварія трапилася на північ від Софії. Причина інциденту поки з'ясовується, кажуть у поліції, повідомляє агенція новин dpa. За даними телеканалу bTV, автобус прямував до одного з монастирів. А за даними AP, автобус віз туристів на курорт неподалік столиці.

Громадянство загиблих поки невідоме. Водночас, за даними агенції новин "Інтерфакс", в автобусі перебували лише болгарські туристи.