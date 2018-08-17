 Аварія автобуса в Болгарії: щонайменше 15 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2018

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Новини

Аварія автобуса в Болгарії: щонайменше 15 загиблих

Як мінімум 15 людей загинули та ще 27 осіб отримали поранення внаслідок аварії автобуса поблизу столиці Болгарії Софії.

Автомобільна дорога в Болгарії

Автомобільна дорога в Болгарії (фото з архіву)

Поблизу столиці Болгарії Софії перекинувся автобус з пасажирами. Унаслідок інциденту, що стався в суботу, 25 серпня, загинули як мінімум 15 людей, ще 27 осіб отримали поранення. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Кирило Ананієв, передає агенція новин AP.

Поліція повідомляє, що автобус протаранив чотири автомобілі, після чого з'їхав з автотраси та перекинувся. Аварія трапилася на північ від Софії. Причина інциденту поки з'ясовується, кажуть у поліції, повідомляє агенція новин dpa. За даними телеканалу bTV, автобус прямував до одного з монастирів. А за даними AP, автобус віз туристів на курорт неподалік столиці.

Громадянство загиблих поки невідоме. Водночас, за даними агенції новин "Інтерфакс", в автобусі перебували лише болгарські туристи.

  • Автоміст у Генуї, Італія (Reuters/Str)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Автоміст у Генуї, Італія

    14 серпня 2018 року частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над промисловим районом. Загинули щонайменше 38 людей. Причини з'ясовують.

  • Пішохідний міст в Маямі, США (picture-alliance/Zuma Press/Miami Herald/Roberto Koltun)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Пішохідний міст в Маямі, США

    Пішохідний міст між кампусом Міжнародного університету Флориди і містом Світвотер встановили над автомагістраллю із сімома смугами 10 березня 2018 року. Роком раніше один із студентів загинув, намагаючись перетнути цю автомагістраль. Конструкцію спорудили за методом "прискореного спорудження мостів". А вже менш ніж за тиждень, 15 березня, 950-тонний міст упав, забравши життя майже десятка людей.

  • Міст Chirajara, Колумбія (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст Chirajara, Колумбія

    Конструкція завдовжки 446 метрів мала поєднати між собою два тунелі. Проте коли у січні 2018 року дві частини мосту мали з'єднати, один з пілонів зламався. Дев'ятеро робітників загинули на місці, ще один помер у лікарні. Причина обвалу - помилка конструкції. З цієї ж причини будь-якої миті могла впасти й друга частина мосту. Тож у липні міст підірвали (на фото).

  • Шулявський шляхопровід, Україна (DW/O. Indyukhova)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Шулявський шляхопровід, Україна

    У лютому 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу в Києві. Його визнали аварійним ще у 2007 році. Після двох пожеж - у 2005 і 2007 роках - 30 відсотків несучої спроможності мосту було втрачено. Тоді на ремонт мосту виділили три мільйони гривень, однак шляхопровід таки обвалився. Офіційна причина - корозія бетону консолі від удару чи навантаження. На щастя, обійшлося без жертв.

  • Міст поблизу Студенки, Чехія (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст поблизу Студенки, Чехія

    8 серпня 2008 року робітники саме ремонтували міст, коли той обвалився на залізничне полотно. Водночас у напрямку мосту рухався пасажирський потяг "Краків - Прага". На швидкості 120 км/год потяг врізався в уламки мосту. Внаслідок катастрофи 8 людей загинули, майже сотня зазнала поранень.Причина падіння мосту остаточно не з'ясована, але конструкція виказувала низку недоліків.

  • Міст через Міссісіпі, США (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст через Міссісіпі, США

    Міст завдовжки 581 метр поєднував дві частини Міннеаполіса. Зазвичай автомобілі перетинали річку Міссісіпі на восьми смугах. Однак за кілька днів до обвалення мосту на ньому розпочали ремонтні роботи, тому вільною була лише одна смуга. 1 серпня 2007 року, в годину пік, міст обвалився, забравши життя 13 людей. Причина обвалу - помилка в конструкції.

    Автор: Дженніфер Ваґнер, Тетяна Бондаренко


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