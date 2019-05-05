 Аварійна посадка літака Ан-12 в Львівській області: є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

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Новини

Аварійна посадка літака Ан-12 в Львівській області: є загиблі

У Львівській області через брак пального здійснив аварійну посадку транспортний літак Ан-12. На борту перебувало восьмеро людей. У ДСНС кажуть про п'ятьох загиблих та трьох поранених.

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Поблизу Львова здійснив аварійну посадку транспортний літак Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс". Інцидент стався зранку п'ятниці, 4 жовтня.

За даними міністра інфраструктури України Владислава Криклія, внаслідок авіакатастрофи загинуло п'ятеро осіб. Про це Криклій написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області підтвердили ці дані. Раніше ДСНС повідомляло про трьох загиблих та трьох поранених. Доля ще двох осіб, котрі перебували на борту літака на момент аварії, була невідома.

Літак Ан-12 зник із радарів на відстані 13,7 кілометра від міжнародного аеропорту "Львів" під час заходу на посадку. Згодом його виявили на відстані 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги. На місці аварійної посадки літака горіння не спостерігається, заявили у ДСНС. За даними заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, інцидент стався в селі Сокільники. Про це Лавренюк написав на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, причиною аварійної посадки могла стати нестача пального.

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  • Задимлений літак

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    Паніка на борту

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    Автор: Ольга Войтович


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