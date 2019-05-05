Аварійна посадка літака Ан-12 в Львівській області: є загиблі

Поблизу Львова здійснив аварійну посадку транспортний літак Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс". Інцидент стався зранку п'ятниці, 4 жовтня.

За даними міністра інфраструктури України Владислава Криклія, внаслідок авіакатастрофи загинуло п'ятеро осіб. Про це Криклій написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області підтвердили ці дані. Раніше ДСНС повідомляло про трьох загиблих та трьох поранених. Доля ще двох осіб, котрі перебували на борту літака на момент аварії, була невідома.

Літак Ан-12 зник із радарів на відстані 13,7 кілометра від міжнародного аеропорту "Львів" під час заходу на посадку. Згодом його виявили на відстані 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги. На місці аварійної посадки літака горіння не спостерігається, заявили у ДСНС. За даними заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, інцидент стався в селі Сокільники. Про це Лавренюк написав на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, причиною аварійної посадки могла стати нестача пального.