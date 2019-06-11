Абромавичус стане членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Екс-міністра економіки Айвараса Абромавичуса призначено членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Про це сказано у відповідному указі глави держави, оприлюдненому у середу, 12 червня, на офіційному сайті президента.
Згідно з указом, Зеленський вніс зміни до статті 1 президентського указу від 17 березня 2014 року "Про членів наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром", доповнивши його таким текстом: "призначити Абромавичуса Айвараса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
Цим же указом президент України виключив з наглядової ради концерну Ярослава Скалька та Ігоря Черкаського у зв’язку із закінченням строку повноважень.
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