Абромавичус стане членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Про це сказано у відповідному указі глави держави, оприлюдненому у середу, 12 червня, на офіційному сайті президента.

Згідно з указом, Зеленський вніс зміни до статті 1 президентського указу від 17 березня 2014 року "Про членів наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром", доповнивши його таким текстом: "призначити Абромавичуса Айвараса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Цим же указом президент України виключив з наглядової ради концерну Ярослава Скалька та Ігоря Черкаського у зв’язку із закінченням строку повноважень.