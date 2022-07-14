Pasifik ülkelerinden acil iklim çağrısı

Küresel ısınmanın artması durumunda deniz seviyesinin altında kalma riski bulunan Pasifik ülkeleri, iklim değişikliğine karşı acil, sağlam ve dönüştürücü bir eylem yapılması çağrısında bulundu.

İklim değişikliği nedeniyle zor durumda olan Pasifik ülkeleri, bu konuda acil bir küresel eyleme geçilmesi için çağrıda bulundu.

Pasifik Adaları Forumu kapsamında Fiji'nin başkenti Suva'da bir araya gelen Pasifik ülkeleri, üç günlük görüşmelerin ardından ortak yayınladıkları 2050 strateji belgesinde, iklim değişikliği konusunda "en kötü senaryonun" gerçekleşmemesi için zamanın giderek daraldığını ifade ettiler. "Bizler iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en ön sırada yaşıyoruz" diyen liderler, "Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde acil sağlam ve dönüştürücü bir eyleme" ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler.

Çoğu deniz seviyesinden sadece biraz yüksekte olan Pasifik ülkeleri, iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinin yükselmesi ve tahribat gücü giderek sertleşen fırtınalar nedeniyle ülkelerinin yaşanamaz hale gelmesinden endişe ediyor.

Çin-ABD gerilimi Pasifik Adaları Forumu'nda da hissedildi

Koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana ilk defa yüz yüze yapılan Pasifik Adaları Forumu'na, iç ayrılıklar ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki jeopolitik çekişmeler damgasını vurdu. Başta Kiribati olmak üzere birkaç ülke, forum başlamadan kısa bir süre önce organizasyona katılmayacaklarını açıkladılar. Kiribati aynı zamanda forumdan çekildiğini de belirtti.

Geniş Pasifik bölgesi, seyrek nüfuslu ada ve takım adalarla dolu bir alan. Ancak bölge aynı zamanda büyük uluslararası nakliye yolları üzerinde bulunuyor. Bu da bölgeyi jeopolitik rekabet için önemli bir yer haline getiriyor. Bölgedeki ülkeler, Çin ile ABD arasında Pasifik'teki nüfuzlarını pekiştirme yarışında önemli bir konuma gelmiş durumda.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Pasifik Adaları Forumu'nda video konferans yoluyla bir konuşma gerçekleştirdi Fotoğraf: William West/AFP

Kamala Harris de foruma katıldı

Strateji belgesinde bu konuya da değinen Pasifik Adaları Forumu ülkeleri, bölgenin güvenlik ortamının "giderek daha kalabalık hale geldiğini" belirtti. Liderler, genellikle ABD yönetiminin söylemlerini kullanarak, "barış ve güvenlik için kurallara dayalı düzenin artan bir baskı" altına girdiğini ve bu durumun Pasifik bölgesini de içine aldığını ifade ettiler.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, video konferans yoluyla katıldığı forumda ülkesinin Tonga ve Kiribati'de iki yeni büyükelçilik açacağını, bölgesel bir temsilci atayacağını ve bölgeye halihazırda yapılan yardımlara ek olarak 600 milyon dolar değerinde yardım yapacağını söyledi.

Çin de geçen aylarda Solomon Adaları ile gizli bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma sonucunda adalarda bir askeri üs kurulma ihtimali gündeme gelmiş; ancak Solomon Adaları, ülkede yabancı bir askeri üs kurulmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

AFP / DÇÜ,ET