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Foto: Arşiv
Foto: ArşivFotoğraf: Getty Images/C. McGrath
ToplumTürkiye

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 4 işçi yaralı

4 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 madenci yaralandı.

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında gece saatlerinde patlama meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Yaralanan 4 maden işçisinin Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, daha sonra yaralı 2 işçinin Ankara'ya sevk edildiği bildirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri maden ocağındaki patlamanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son olarak 14 Ekim Cuma günü Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelengrizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetmişti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2021 faaliyet raporuna göre, kuruma bağlı 5 müessesede bir yıl içinde meydana gelen kazalarda  2 bin 960 işçi yaralandı. 

DHA,DW/BÖ,DCU

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