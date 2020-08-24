 Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim 21 Eylül′de başlıyor | TÜRKİYE | DW | 29.08.2020

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TÜRKİYE

Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’den itibaren belirli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatılacağını ve bu planda bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, yüz yüze eğitimin belirli sınıflarda 21 Eylül’de başlayacağını açıkladı. Selçuk, "Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız" ifadesini kullandı. Bilim Kurulu’nun da kararıyla bu uygulamaya küçük sınıflarla başlayacaklarını dile getiren Selçuk, "21'inde hangi sınıflar açılacak? Bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Sadece resmi kaynaklardan, Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde ne yazıyorsa odur" dedi.

Özellikle 1'inci sınıf çocuklarının akademik ihtiyaçlarından önce manevi ve duygusal gereksinimleri olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bunu karşılamak için öğrencilerin öğretmeniyle az da olsa, her gün tam zamanlı olmasa da bir araya gelmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak olan uzaktan eğitimle ilgili soruları da yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıfla ilgili imkanların 10-12 kat artırıldığını belirterek, bunun için on stüdyolu televizyon kanalları açıldığını bildirdi. 674’ü öğretmen olmak üzere, TRT personeli ile birlikte binden fazla kişinin ilgili yayınları hazırlamak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Selçuk, 20 dakikalık bir dersin beş günde hazırlanabildiğine dikkat çekti.

Özel okullarda alınacak tedbirler

Bakan Ziya Selçuk, özel okullarla da, velilerin talepleri doğrultusunda alınacak tedbirlerle ilgili görüştüklerini dile getirerek, "Biz talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda ki her bir okulun şartı, ücreti farklı, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Her okulun bunu yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin bir mutabakatı var" dedi.  

Video izle 49:02

Eylül'de yüz yüze eğitim mümkün mü? Özel okul velileri neden isyanda?

DHA / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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